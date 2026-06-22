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"Укрзализныця" предлагает повысить грузовые тарифы на 30%: как изменится логистика

Укрзализныця
Бизнес готовят к новым расходам: железнодорожные тарифы вырастут / Укрзалізниця

"Укрзализныця" инициировала пересмотр тарифов на грузовые перевозки, предложив индексацию на 30% с 1 августа 2026 года. В компании объясняют решение существенным ростом затрат на электроэнергию и инфляционными процессами, а также финансовыми убытками, которые накопились из-за замороженных тарифов в условиях войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение компании.

О тарифах на железнодорожные перевозки

"Укрзализныця" обнародовала проект приказа по пересмотру грузовых тарифов и инициировала их индексацию впервые за четыре года. В компании объясняют решение существенным ростом затрат и промышленной инфляцией, которая с 2022 более чем удвоилась.

В частности, расходы на электроэнергию выросли в 2,4 раза, что привело к дополнительным затратам на уровне около 15,4 млрд грн. В условиях замороженных тарифов и сокращения объемов перевозок из-за войны этого, по оценкам компании, сделало грузовые перевозки убыточными.

В "Укрзализныце" отмечают, что в течение предыдущих лет удерживали тарифы на стабильном уровне, в частности, за счет сокращения расходов и государственного финансирования пассажирских перевозок. В то же время накопленный ущерб в 2025 году составил 7,6 млрд грн, а за первые четыре месяца 2026 года – 9,3 млрд грн.

Согласно проекту решения, первый этап индексации может вступить в силу с 1 августа 2026 года и предусматривает повышение тарифов на грузовые перевозки на 30%. Также планируется унификация тарифов на перевозку пустых вагонов. Второй этап индексации будет рассматриваться отдельно, ориентировочно с 1 января 2027 года.

В компании отмечают, что даже после повышения железнодорожная логистика будет оставаться дешевле, чем в 2022–2023 годах, а также существенно ниже, чем в странах ЕС. В то же время, индексация частично компенсирует рост расходов и должна приблизить финансовое состояние компании к стабилизации.

Отдельно в "Укрзализныце" отмечают, что с начала полномасштабного вторжения железнодорожная инфраструктура понесла более 5,4 тыс. атак, а общий ущерб превысил 100 млрд грн. Несмотря на это, компания продолжает обеспечивать перевозку пассажиров, грузов и гуманитарных грузов и восстанавливать инфраструктуру после обстрелов.

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.

Автор:
Ольга Опенько