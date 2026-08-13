Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

--0,15

EUR

51,62

--0,14

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,85

51,70

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Деньги так и не поступили": Wildberries начал массово задерживать выплаты продавцам

пункт выдачи Wildberries
Wildberries начал массово задерживать выплаты продавцам / Википедия

Российский маркетплейс Wildberries задерживает выплаты продавцам за товары. Причиной стали удары украинских дронов по более чем 20 логистическим хабам, потеря 20% складов и сокращение оборота компании на четверть.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Продавцы маркетплейс Wildberries массово сообщают о задержке выплат за товары, проданные до 3 августа. По правилам площадки средства должны поступить в течение пяти рабочих дней, однако компания изменила сроки последующих переводов, увеличив их до семи рабочих дней.

Служба поддержки маркетплейса объясняет задержки техническими проблемами и отмечает, что нет возможности ускорить процесс.

"Деньги так и не поступили. Какой тогда смысл посылать заказ? Единственный способ повлиять на маркетплейс – всем вместе прекратить поставки товаров", - заявил один из продавцов Wildberries.

Причины финансовых проблем и разрушение складов

Кризис в работе маркетплейса начался в середине июля из-за систематических ударов Вооруженных сил Украины по логистическим центрам компании. Повреждения получили около 20 хабов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Невинномыске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. По меньшей мере, 14 объектов полностью сгорели.

По данным Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках (АПТЭП):

  • от атак пострадали более 400 000 сельдерей;
  • общий ущерб продавцов составляет 600-700 млрд рублей при себестоимости товаров от 200 до 300 млрд рублей;
  • выплаченные компенсации возместили не более 20% потерь мелких предпринимателей.

Финансовая модель разрушается

Сокращение оборота компании на четверть разрушает ее финансовую модель: деньги от покупателей привлекались для покрытия текущих расходов и предоставления скидок, а выплаты продавцам откладывались. Уменьшение притока новых средств привело к накоплению убытков и задержкам расчетов.

Общая потребность маркетплейса в капитале достигает 1,3 трлн рублей. Компания, ежегодно обеспечивавшая около 3% национального ВВП РФ, оказалась на грани потери платежеспособности.

Стоимость уничтоженных товаров на складах Wildberries оценивается в 480 млрд. рублей ($6 млрд.). Такие потери превышают годовой бюджет Иркутской области (303 млрд рублей) в 1,6 раза, Смоленской или Пензенской областей – почти в четыре раза, а Калмыкии, Еврейской автономной области и НАО – в 14-17 раз. Прямые убытки компании уже достигли 100-200 млрд рублей.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности