Российский маркетплейс Wildberries задерживает выплаты продавцам за товары. Причиной стали удары украинских дронов по более чем 20 логистическим хабам, потеря 20% складов и сокращение оборота компании на четверть.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Продавцы маркетплейс Wildberries массово сообщают о задержке выплат за товары, проданные до 3 августа. По правилам площадки средства должны поступить в течение пяти рабочих дней, однако компания изменила сроки последующих переводов, увеличив их до семи рабочих дней.

Служба поддержки маркетплейса объясняет задержки техническими проблемами и отмечает, что нет возможности ускорить процесс.

"Деньги так и не поступили. Какой тогда смысл посылать заказ? Единственный способ повлиять на маркетплейс – всем вместе прекратить поставки товаров", - заявил один из продавцов Wildberries.

Причины финансовых проблем и разрушение складов

Кризис в работе маркетплейса начался в середине июля из-за систематических ударов Вооруженных сил Украины по логистическим центрам компании. Повреждения получили около 20 хабов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Невинномыске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. По меньшей мере, 14 объектов полностью сгорели.

По данным Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках (АПТЭП):

от атак пострадали более 400 000 сельдерей;

общий ущерб продавцов составляет 600-700 млрд рублей при себестоимости товаров от 200 до 300 млрд рублей;

выплаченные компенсации возместили не более 20% потерь мелких предпринимателей.

Финансовая модель разрушается

Сокращение оборота компании на четверть разрушает ее финансовую модель: деньги от покупателей привлекались для покрытия текущих расходов и предоставления скидок, а выплаты продавцам откладывались. Уменьшение притока новых средств привело к накоплению убытков и задержкам расчетов.

Общая потребность маркетплейса в капитале достигает 1,3 трлн рублей. Компания, ежегодно обеспечивавшая около 3% национального ВВП РФ, оказалась на грани потери платежеспособности.

Стоимость уничтоженных товаров на складах Wildberries оценивается в 480 млрд. рублей ($6 млрд.). Такие потери превышают годовой бюджет Иркутской области (303 млрд рублей) в 1,6 раза, Смоленской или Пензенской областей – почти в четыре раза, а Калмыкии, Еврейской автономной области и НАО – в 14-17 раз. Прямые убытки компании уже достигли 100-200 млрд рублей.