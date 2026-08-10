Из-за ударов дронов по складам Wildberries Центробанк РФ просит не штрафовать продавцов

Центробанк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и другим кредиторам реструктуризировать ссуды предпринимателей без начисления штрафов и пени. Речь идет о представителях малого и среднего бизнеса, потерявших свои товары в результате атак дронов на логистические центры маркетплейса Wildberries.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

С 18 июля украинские беспилотники атаковали 20 крупных складов Wildberries. По данным аналитиков Data Insight, ущерб сельдереев оценивается в 215–280 млрд рублей. Маркетплейс выплачивает только минимальные компенсации мелким продавцам, во многих случаях не покрывающим и 10% от стоимости утраченного имущества.

Угроза массовых дефолтов и триллионные проблемные долги

Государственные "Сбербанк" и ВТБ, а также расчетный "Уайлдберриз банк" уже начали получать тысячи заявок на отсрочки выплат. В регуляторе подчеркивают, что подобные меры не должны ухудшать кредитную историю предпринимателей.

В то же время эксперты и аналитики подчеркивают, что массовая реструктуризация лишь откладывает волну дефолтов. В банковском секторе РФ скапливаются триллионы реструктуризированных долгов, а общий размер проблемных корпоративных кредитов на балансах банков Центробанк РФ оценивает в 11,3 трлн рублей (11,7% всего портфеля на 1 июня).

Аналитики "Эксперт РА" отмечают, что доля реструктуризаций у системно значимых банков достигла 20%, а отголоски этих проблем будут ощущаться еще 4-5 лет.

Напомним, из-за отсутствия ресурсов в РФ ожидают волну банкротств, ведь в Кремле нет денег на спасение продавцов Wildberries. Прямые субсидии заменили банковскими отсрочками.