Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 10 августа

По состоянию на 10 августа 2026 года в Украине цены на огурцы и помидоры пошли вверх. Среди овощей борщового набора стремительнее всего подорожала капуста, тогда как молодой картофель, лук и морковь, наоборот, подешевели.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 10 августа следующая:

Овощи Цена Смена Картофель 9-15 грн +7,69% Картофель молодой 13-20 грн -6,67% Лук 18-25 грн -13,04% Морковь 16-18 грн -5,56% Капуста молодая 20-25 грн +27,78% Помидоры 35-45 грн +14,29% Огурцы 40-50 грн +125%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

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Какие овощи подешевели больше всего

Старый картофель прибавил в цене 7,69% — его продают по 9–15 грн/кг. Молодой картофель подешевел: средняя стоимость килограмма упала до 14 грн. Причиной стал массовый сбор нового урожая, который увеличил предложение от фермеров и сбил отпускные цены на 30% всего за одну неделю.

Ценник моркови снизился до 16–18 грн/кг. Лук тоже подешевел, за килограмм просят 18-25 грн. Цуккини потеряли в стоимости 20% и продаются по 30–50 грн/кг, а кабачки реализуют ориентировочно по 20 грн/кг. На 28,57% упала стоимость и перца "Белозерка", который теперь стоит в пределах 20-30 грн/кг.

В то же время, цены на огурцы взлетели сразу на 125% до 40-50 грн/кг. Помидоры тоже подорожали, в среднем за килограмм томатов просят 40 грн.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.

Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.