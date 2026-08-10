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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 10 августа
По состоянию на 10 августа 2026 года в Украине цены на огурцы и помидоры пошли вверх. Среди овощей борщового набора стремительнее всего подорожала капуста, тогда как молодой картофель, лук и морковь, наоборот, подешевели.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 10 августа следующая:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|9-15 грн
|+7,69%
|Картофель молодой
|13-20 грн
|-6,67%
|Лук
|18-25 грн
|-13,04%
|Морковь
|16-18 грн
|-5,56%
|Капуста молодая
|20-25 грн
|+27,78%
|Помидоры
|35-45 грн
|+14,29%
|Огурцы
|40-50 грн
|+125%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый молодой картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самые дешевые огурцы
Какие овощи подешевели больше всего
Старый картофель прибавил в цене 7,69% — его продают по 9–15 грн/кг. Молодой картофель подешевел: средняя стоимость килограмма упала до 14 грн. Причиной стал массовый сбор нового урожая, который увеличил предложение от фермеров и сбил отпускные цены на 30% всего за одну неделю.
Ценник моркови снизился до 16–18 грн/кг. Лук тоже подешевел, за килограмм просят 18-25 грн. Цуккини потеряли в стоимости 20% и продаются по 30–50 грн/кг, а кабачки реализуют ориентировочно по 20 грн/кг. На 28,57% упала стоимость и перца "Белозерка", который теперь стоит в пределах 20-30 грн/кг.
В то же время, цены на огурцы взлетели сразу на 125% до 40-50 грн/кг. Помидоры тоже подорожали, в среднем за килограмм томатов просят 40 грн.
Прогноз цен
В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.
Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.
К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.
Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.