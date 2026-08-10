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Киев модернизирует энергетическую инфраструктуру перед отопительным сезоном

линии электропередач
Киев модернизирует энергетическую инфраструктуру

В Киеве уже были построены объекты распределенной когенерации общей мощностью 65 МВт и более 16 МВт дизельных электростанций в рамках подготовки энергосистемы города к отопительному сезону.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

По его словам, готовность работ по восстановлению инфраструктуры в настоящее время составляет около 60%. Параллельно город готовит жилищный фонд к отопительному сезону.

В течение года Киев направил 800 млн. грн. на ремонт и модернизацию электрощитовых. В 2026 году работы запланированы на 742 объектах, их завершили примерно на 20% из них.

По данным Пантелеева, более 2 тыс. жилых домов уже выполнили мероприятия по повышению энергостойкости по городским и государственным программам.

В целом, План устойчивости Киева предусматривает 37 млрд грн на восстановление и строительство инфраструктурных объектов и новых мощностей.

Отметим, Сбербанк открыл Киеву кредитную линию на 2,5 млрд. грн. Эти средства будут направлены на выполнение Плана устойчивости общины и защиту критических объектов от военных угроз.

Напомним, в пределах выполнение Плана энергостойкости Киева на ремонт внутреннего электрооборудования в жилых домах город выделил 800 млн. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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