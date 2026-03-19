Общая стоимость плана энергетической устойчивости Украины и Киева составляет почти 278 млрд грн

Для обеспечения энергетической устойчивости Украины и подготовки к следующему отопительному сезону правительство разработало план общей стоимостью почти 278 млрд грн, охватывающий потребности всей страны и Киева.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Она провела рабочее совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений, чтобы определить приоритетные задачи по усилению энергетической безопасности, привлечению международных взносов в Фонд поддержки энергетики и обеспечению Украины необходимым оборудованием и горючим на фоне роста мировых цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке.

"Общая стоимость плана вместе с потребностями Киева составляет почти 278 млрд грн. Уже сегодня мы должны предпринять неотложные шаги для подготовки к очередному отопительному сезону в условиях российских атак на критическую инфраструктуру нашего государства", - написала она.

Координационный центр реализации планов устойчивости определен платформой для координации действий правительства и международных партнеров в сфере энергетики.

Ранее Свириденко на совещании с представителями Минразвития, Минэнерго, ОВА и энергетических компаний очертила направления работы для обеспечения энергетической стабильности Украины. Главной целью является подготовка к следующему отопительному сезону в условиях рисков для энергосистемы.