Правительство начало финансирование программ, направленных на усиление энергостойкости: первые результаты

В Украине начато финансирование правительственных программ поддержки энергетического сектора. Первый льготный кредит в размере 1,1 млн грн на генераторы и энергооборудование получил бизнес в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9". По программе "СвітлоДім" уже начались выплаты для многоквартирных домов. Жители Киева и области получили "пакеты тепла".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"Первые выплаты и кредиты по программам государственной поддержки во время чрезвычайной ситуации в энергетике уже начислены. Продолжают действовать правительственные программы для людей, нуждающихся в помощи во время морозов, для продолжения работы предпринимателей и для усиления энергонезависимости многоквартирных домов и домохозяйств", — отметила она.

Помощь ФЛП

Как отметила Свириденко, за неделю более 18 тысяч ФЛП 2-3 групп подали заявки на получение 180,6 млн грн. Из них 14,4 тысячи заявок государство уже профинансировало. За предоставленные средства предприниматели, предоставляющие людям базовые услуги, смогут отремонтировать или купить генератор, горючее или оплатить коммунальные услуги.

По состоянию на 9 февраля в 18 банков поступило 963 заявки от бизнеса на общую сумму более 1 млрд грн. Кредит предоставляется сроком до 3 лет на сумму до 10 млн гривен.

Кредиты 5-7-9% на энергооборудование

Уже подписано 115 кредитных договоров на общую сумму 2,19 млрд гривен для финансирования проектов собственного поколения — для бизнеса и ОСМД. Всего бизнес подал 173 заявки на 6,0 млрд. гривен на установку газотурбинных, газопоршневых, биогазовых и других генерирующих установок, как системное решение для энергостойкости.

Программа "СвітлоДім"

Премьер отметила, что по программе "СвітлоДім" уже начались выплаты для многоквартирных домов: в настоящее время согласовано 19 заявок в Киеве и Киевской области на 5,1 млн грн. Для автономного обеспечения воды, тепла, освещения и работы лифтов при отключении дома смогут приобрести генераторы, аккумуляторы, инверторы, блоки управления высоковольтными батареями и солнечные панели.

Помощь населению

Государственные компании "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Леса Украины" реализуют инициативу по раздаче "пакеты тепла". Текущие результаты:

30 000 человек в районах со сложной энергетической ситуацией уже получили наборы (Киев и область);

идет подготовка еще 70 000 пакетов для общин по всей Украине. Наборы предназначены для зарядки устройств и обогрева.

Напомним, 6 февраля в Минразвития состоялись первые заседания комиссии в рамках правительственной программы "СвітлоДім". Соглашено 12 заявок от совладельцев домов в Киеве и Киевской области на общую сумму 3,3 млн грн. Почти 2000 семей будут иметь автономное питание для воды, тепла и освещения во время блекаутов.