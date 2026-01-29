Запланована подія 2

Льготный ввоз энергооборудования в Украину продлен до 2029 года

Льгота позволяет ввозить оборудование без уплаты таможенных платежей / Depositphotos

Кабинет министров Украины продлил действие налоговой льготы по коду "245" для ввоза критически важного энергооборудования до 1 января 2029 года. Соответствующие изменения предусмотрены законами Украины № 4698-IX и № 4710-IX, принятыми в начале декабря 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Льгота разрешает предприятиям и гражданам ввозить на таможенную территорию Украины оборудование без уплаты таможенных платежей. Она распространяется как на непосредственно ввозимые товары, так и на пересылаемые.

При этом льгота не действует для товаров, имеющих происхождение или ввозимых из страны-оккупанта или государства-агрессора по отношению к Украине.

Действие льготы включает широкий спектр оборудования, критически важного для генерации и распределения энергии. В частности, это:

  • электрогенераторные установки с поршневым двигателем мощностью свыше 7,5 кВ•А, включая генераторы от 7,5 кВ•А до более 750 кВ•А;
  • ветроэнергетические электрогенераторные установки;
  • литий-ионные аккумуляторы, включая литий-кобальтовые, литий-ферум-фосфатные, литий-манган-оксидные и литий-никель-манган-кобальт-оксидные батареи, а также литий-полимерные аккумуляторы.

Вместе с тем, оборудование мощностью менее 7,5 кВ•А, а также системы хранения энергии, зарядные станции и "павербанки" мощностью до 300 Вт не подпадают под действие льготы и облагаются налогом в общем порядке, с уплатой ввозной пошлины и НДС.

Продолжение льготного режима направлено на усиление автономности энергосистемы Украины и обеспечение готовности к возможным вызовам, в частности, в сфере генерации и распределения энергии.

Напомним, в августе 2025 года на таможенную территорию Украины ввезено 14,5 тысяч тонн энергетического оборудования общей стоимостью свыше 6,55 млрд грн. Снабжение осуществлялось с применением льгот по уплате таможенных платежей на сумму свыше 1,41 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко