Пільгове ввезення енергообладнання в Україну продовжено до 2029 року

Кабінет міністрів України продовжив дію податкової пільги за кодом "245" для ввезення критично важливого енергообладнання до 1 січня 2029 року. Відповідні зміни передбачені законами України № 4698-ІХ та № 4710-ІХ, ухваленими на початку грудня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Пільга дозволяє підприємствам та громадянам ввозити на митну територію України обладнання без сплати митних платежів. Вона поширюється як на товари, що безпосередньо ввозяться, так і на ті, що пересилаються.

При цьому пільга не діє для товарів, які мають походження або ввозяться з країни-окупанта чи держави-агресора щодо України.

Дія пільги охоплює широкий спектр обладнання, критично важливого для генерації та розподілу енергії. Зокрема, це:

електрогенераторні установки з поршневим двигуном потужністю понад 7,5 кВ•А, включно з генераторами від 7,5 кВ•А до понад 750 кВ•А;

вітроенергетичні електрогенераторні установки;

літій-іонні акумулятори, включно з літій-кобальтовими, літій-ферум-фосфатними, літій-манган-оксидними та літій-нікель-манган-кобальт-оксидними батареями, а також літій-полімерні акумулятори.

Разом із тим обладнання потужністю менше 7,5 кВ•А, а також системи зберігання енергії, зарядні станції та "павербанки" потужністю до 300 Вт не підпадають під дію пільги і оподатковуються у загальному порядку, зі сплатою ввізного мита та ПДВ.

Продовження пільгового режиму спрямоване на посилення автономності енергосистеми України та забезпечення готовності до можливих викликів, зокрема у сфері генерації та розподілу енергії.

Нагадаємо, у серпні 2025 року на митну територію України ввезено 14,5 тисячі тонн енергетичного обладнання загальною вартістю понад 6,55 млрд грн. Постачання здійснювалися із застосуванням пільг зі сплати митних платежів на суму понад 1,41 млрд грн.