Відновлення генерації: пільгове розмитнення енергообладнання можуть продовжити на 2026 рік

У Верховній Раді України 30 вересня зареєстровано два законопроєкти — № 14089 та № 14090, які пропонують продовжити на наступний рік пільгове розмитнення енергетичного обладнання. Ці заходи необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок атак армії РФ, та для мінімізації ризику перебоїв у постачанні електроенергії у 2026 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт ВР.

"Внаслідок терористичних атак держави-агресора, було пошкоджено значну кількість об’єктів електроенергетики, що спричинило суттєві перебої у постачанні електричної енергії на території України. Не можна виключати ризиків такого пошкодження у майбутньому", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту № 14089.

З метою мінімізації ризику порушення безпеки постачання електричної енергії у 2026 році пропонується продовжити згадані заходи, але не довше ніж до 1 січня 2027 року.

Крім того пропонується звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпортного обладнання для побудови та відновлення різних видів генерації.

Нові законопроєкти також пропонують звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення імпортного обладнання, необхідного для побудови та відновлення різних видів генерації. Зокрема, це стосується обладнання для:

ВЕС (вітрові електростанції);

СЕС (сонячні електростанції);

ГЕС (гідроелектростанції);

ТЕС (теплові електростанції);

газопоршневих та газотурбінних електростанцій;

накопичувачів енергії (energy storage).

Наголошується, що пільги, запроваджені у 2024 році, вже забезпечили оперативне відновлення об’єктів енергосистеми та стали "суттєвим фактором підтримки функціонування економіки України протягом 2024-2025 років.

Продовження пільг позитивно вплине на споживачів, сприятиме стабільній роботі енергосистеми та забезпечить функціонування економіки країни.

Нагадаємо,наприкінці серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України.