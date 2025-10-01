- Категория
Возобновление генерации: льготное растаможивание энергооборудования могут продлить на 2026 год
В Верховной Раде Украины 30 сентября зарегистрировано два законопроекта — № 14089 и № 14090, которые предлагают продлить на следующий год льготное растаможивание энергетического оборудования. Эти меры необходимы для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате атак армии РФ, и для минимизации риска перебоев в снабжении электроэнергией в 2026 году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт ВР.
"В результате террористических атак государства-агрессора было повреждено значительное количество объектов электроэнергетики, что повлекло за собой существенные перебои в поставках электрической энергии на территории Украины. Нельзя исключать рисков такого повреждения в будущем", — говорится в пояснительной записке к законопроекту № 14089.
В целях минимизации риска нарушения безопасности поставки электрической энергии в 2026 году предлагается продолжить упомянутые мероприятия, но не дольше, чем до 1 января 2027 года.
Кроме того, предлагается освобождение от налогообложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импортного оборудования для построения и восстановления различных видов генерации.
Новые законопроекты также предлагают освобождение от налогообложения НДС сделок по ввозу импортного оборудования, необходимого для построения и восстановления различных видов генерации. В частности, это касается оборудования для:
- ВЭС (ветровые электростанции);
- СЭС (солнечные электростанции);
- ГЭС (гидроэлектростанции);
- ТЭС (тепловые электростанции);
- газопоршневых и газотурбинных электростанций;
- накопителей энергии (energy storage)
Отмечается, что льготы, введенные в 2024 году, уже обеспечили оперативное восстановление объектов энергосистемы и стали существенным фактором поддержки функционирования экономики Украины в течение 2024-2025 годов.
Продолжение льгот положительно отразится на потребителях, будет способствовать стабильной работе энергосистемы и обеспечит функционирование экономики страны.
Напомним, в конце августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Целенаправленные разрушительные удары подверглись объектам энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины.