Враг атаковал объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины

В ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Целенаправленные разрушительные удары подверглись объектам энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что разрушения и повреждения получили энергетические объекты в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской областях.

В настоящее время идет оценка причиненного ущерба. На месте попаданий работают аварийные и спасательные службы.

В Минэнерго сообщили, что около часа ночи в результате удара БпЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей.

На Полтавщине враг целенаправленно комплексно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения.

Энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего восстановления энерго- и газоснабжения.

"Рассчитываем российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры Украины в преддверии отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, армия России ударила по обогатительной фабрике компании ДТЭК Рината Ахметова в Донецкой области. Здание было разрушено, а оборудование серьезно повреждено.

Автор:
Светлана Манько