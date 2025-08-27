Запланована подія 2

Россияне ночью ударили по энергетическому предприятию в Полтавской области: детали

В ночь на 27 августа русские войска обстреляли Полтавскую область. Поэтому на одном из энергетических предприятий зафиксировано попадание и падение обломков, что повлекло повреждение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил в.и.о председателя Полтавской ОВ Владимир Когут.

Он отметил, что в результате обстрела повреждено предприятие энергетического сектора, в частности, админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары.

Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей. По состоянию на 8:00 пожар локализован, электроснабжение возобновлено. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 19 августа 2025 года российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области, применив одновременно крылатые ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки возникли масштабные пожары.

Автор:
Татьяна Бессараб