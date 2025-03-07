В результате удара РФ разрушены объекты газодобычи ДТЭК на Полтавщине

Утром 7 марта были атакованы объекты газодобычи компании ДТЭК в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня утром были атакованы объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области. В результате нанесенных разрушений объекты прекратили свою работу", — говорится в сообщении.

Также российские войска 7 марта нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Одесской области. Поврежден уже шестой энергообъект за последние две недели.

Атака по Украине 7 марта

РФ в пятницу утром, 7 марта, в очередной раз нанесла массированный удар по энергетической и газовой инфраструктуре в разных регионах Украины. Как сообщают мониторинговые каналы, РФ применила баллистические, крылатые Х-101 и Калибр, авиационные управляемые ракеты и БПЛА по критической инфраструктуре.

Больше всего досталось Полтавской, Сумской и Тернопольской областям. В Миргороде раздалось более десяти взрывов.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Роман Чумак, повреждены производственные мощности компании, обеспечивающие добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших. Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры "Нефтегаза".