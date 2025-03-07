Внаслідок удару РФ зруйновані об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині

Вранці 7 березня були атаковані об'єкти газовидобутку компанії ДТЕК у Полтавській області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Сьогодні вранці були атаковані об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині. Внаслідок завданих руйнувань об’єкти припинили свою роботу", - йдеться у повідомленні.

Також російські війська 7 березня здійснили черговий удар по енергетичній інфраструктурі ДТЕК в Одеській області. Пошкоджено вже шостий енергообʼєкт за останні два тижні.

Атака по Україні 7 березня

РФ у п'ятницю зранку, 7 березня, вкотре завдала масованого удару по енергетичній та газовій інфраструктурі в різних регіонах України. Як повідомляють моніторингові канали, РФ застосувала балістичні, крилаті Х-101 та Калібр, авіаційні керовані ракети та БПЛА по критичній інфраструктурі.

Найбільше дісталося Полтавській, Сумській та Тернопільській областям. У Миргороді пролунало понад десять вибухів.

Як повідомив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак, пошкоджені виробничі потужності компанії, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газотранспортної інфраструктури "Нафтогазу".