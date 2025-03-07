Росія пошкодила вже шостий енергооб'єкт ДТЕК на Одещині за пів місяця

Російські війська 7 березня здійснили черговий удар по енергетичній інфраструктурі ДТЕК в Одеській області. Пошкоджено вже шостий енергообʼєкт за останні два тижні.

Про це повідомляє група ДТЕК.

"Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака", - зазначено в повідомленні.

У компанії додали, що енергетики не припиняють роботи, щоб якнайшвидше відновити обладнання.

Атака по Україні 7 березня

РФ у п'ятницю зранку, 7 березня, вкотре завдала масованого удару по енергетичній та газовій інфраструктурі в різних регіонах України. Як повідомляють моніторингові канали, РФ застосувала балістичні, крилаті Х-101 та Калібр, авіаційні керовані ракети та БПЛА по критичній інфраструктурі.

Найбільше дісталося Полтавській, Сумській та Тернопільській областям. У Миргороді пролунало понад десяти вибухів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, частина Тернополя лишилася без світла. Після атаки ракет у місті сильна пожежа. Нічна атака пошкодила критичний промисловий об'єкт Тернопільщини. Облгаз відключив непобутових споживачів через падіння тиску в мережах. Мер попередив про можливі обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться.

Як повідомив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак, пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газотранспортної інфраструктури "Нафтогазу".

Атаки РФ по обʼєктах ДТЕК на Одещині

Вперше це відбулось під час атаки у ніч з 18 на 19 лютого, тоді постраждав енергетичний об'єкт ДТЕК через що майже 160 тисяч людей залишилися без світла та опалення.

Другий випадок стався в ніч на 20 лютого: армія РФ знову завдала удару по Одесі. Також був пошкоджений енергетичний обʼєкт ДТЕК. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що атака пошкодила тепломагістраль, у частини абонентів не було опалення. Без світла лишилися майже пʼять тисяч жителів одного з районів міста.

3 березня, під час масштабної атаки дронів, російські війська також завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. Тоді, за неофіційними даними, без світла залишилися понад 20 тисяч осіб. А увечері 4 березня був вже четвертий удар по енергосистемі регіону за останні два тижні.

Увечері 5 березня російські війська вп’яте атакували енергетичну інфраструктуру ДТЕК в Одеській області.