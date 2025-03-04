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Росія знову атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині, є пошкодження

ДСНС
РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Фото: ДСНС

Ввечері 3 березня, під час масштабної атаки дронів, російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомили в компанії.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одеської області. 3 березня пошкоджено енергетичний обʼєкт ДТЕК. Станом на ранок 4 березня енергетики заживили обʼєкти критичної інфраструктури та повернули світло 7 тисячам родин", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Атака РФ на Одесу 3 березня 2025 року

За словами голови ОВА Олега Кіпера, є пошкодження енергетичної інфраструктури. У частині міста діють аварійні відключення. За неофіційними даними, без світла залишилися понад 20 тисяч осіб.

Також через падіння уламків і вибухових хвиль пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес-центр.

Четверо людей зазнали поранень. Троє жителі приватних будинків отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію.

У частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини, повідомив керівник ОВА.

Нагадаємо, в суботу, 1 березня, Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси, поранивши двох цивільних працівників. Внаслідок атаки пошкоджено два цивільних судна.

 Раніше, в ніч на 20 лютого армія РФ завдала удару по Одесі. Пошкоджений  енергетичний обʼєкт ДТЕК. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що атака пошкодила тепломагістраль, у частини абонентів немає опалення. Без світла лишилися майже пʼять тисяч жителів одного з районів міста.

Автор:
Тетяна Бесараб