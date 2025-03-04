Россия снова атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области, есть повреждения

Вечером 3 марта, во время масштабной атаки дронов, российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщили в компании.

"Враг продолжает энергетический террор Одесской области. 3 марта поврежден энергетический объект ДТЭК. По состоянию на утро 4 марта энергетики заживили объекты критической инфраструктуры и вернули свет 7 тысячам семей", — говорится в сообщении ДТЭК.

Атака РФ на Одессу 3 марта 2025 года

По словам главы ОВА Олега Кипера, есть повреждение энергетической инфраструктуры. В части города действуют аварийные отключения. По неофициальным данным, без света осталось более 20 тысяч человек.

Также из-за падения обломков и взрывных волн повреждения получили два частных дома и бизнес-центр.

Четверо человек получили ранения. Трое жителей частных домов получили осколочные ранения и переломы конечностей. Еще один человек, который в момент атаки находился в бизнес-центре, получил контузию.

В части города действуют аварийные отключения электроэнергии. Над ликвидацией последствий атаки работают все службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области, сообщил руководитель ОВА.

Напомним, в субботу, 1 марта, Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы, ранив двух гражданских работников. В результате атаки повреждены два гражданских судна.

Ранее, в ночь на 20 февраля, армия РФ нанесла удар по Одессе. Поврежден энергетический объект ДТЭК. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что атака повредила тепломагистраль, у части абонентов нет отопления. Без света осталось около пяти тысяч жителей одного из районов города.