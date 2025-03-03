Россия атаковала Одесский порт: есть раненые, повреждены два гражданских судна

В субботу, 1 марта, Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы, ранив двух гражданских работников.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

В результате атаки повреждены два гражданских судна: сухогруз Super Sarkas под флагом Сьерра-Леоне, загруженный более 21 тысячей тонн кукурузы и сои для экспорта. Также пострадал контейнеровоз Levante F швейцарской компании MSC под флагом Панамы. После удара на нем возник пожар.

В целом, это уже 29-е гражданское судно, которое получило повреждения в результате российских атак.

"Несмотря на вражеские обстрелы, украинский морской продовольственный коридор работает. Уже обработано 106 миллионов тонн грузов, из которых почти 70 миллионов тонн – зерно. Это 4 тысячи судов, которые доставили нашу агропродукцию в страны Африки, Азии и Европы", – отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и Министр развития общин.

Россия массированно атакует порты Одессы

Осенью прошлого года Россия возобновила регулярные ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы. Помимо опасности для жизни и здоровья гражданских, такие атаки создают угрозу для зернового коридора.

Остановка судоходства в Черном море и, как следствие, экспорта зерна создает проблемы не только для Украины. Перебои в работе зернового коридора могут вызвать затруднения с продовольствием в чувствительных регионах мира.

За первые три месяца 2024 года из 17 млн тонн агроэкспорта около 12 млн тонн вывезли через порты крупной Одессы, еще почти 3 млн тонн — по Дунаю и всего 2 млн — наземным транспортом, в основном по железной дороге, через соседние страны ЕС.

Участники рынка говорят, что в морском коридоре привлекает стоимость. Конкретные цифры в основном избегают, но отмечают, что они на порядок отличаются от стоимости транспортировки грузов по суше, а также по маршруту через Дунай.

Эксперты указывают, что если удары по портам Одессы будут продолжаться и будут страдать иностранные суда, количество желающих работать через зерновой коридор может уменьшиться. Хотя пока власти о таких тенденциях не сообщают.

Напомним, в ночь на 19 февраля россияне массированно атаковали Одессу, пострадал энергетический объект ДТЭК из-за чего почти 160 тысяч человек остались без света и отопления. Ситуация с теплоснабжением в городе критическая. Чтобы предотвратить аварии в системе, коммунальщики вынуждены сливать воду из труб. Также значительные повреждения получили больницы, поликлиники и социальная инфраструктура города.