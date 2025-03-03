Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,08

EUR

43,11

--0,38

Готівковий курс:

USD

41,91

41,65

EUR

43,94

43,60

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія атакувала Одеський порт: є поранені, пошкоджено два цивільних судна

Одеський порт
Росіяни атакували Одеський порт. Фото: ДП "Одеський порт"

В суботу, 1 березня, Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси, поранивши двох цивільних працівників. 
 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Внаслідок атаки пошкоджено два цивільних судна: суховантаж Super Sarkas під прапором Сьєрра-Леоне, завантажений понад 21 тисячею тонн кукурудзи та сої для експорту. Також постраждав контейнеровоз Levante F швейцарської компанії MSC під прапором Панами. Після удару на ньому виникла пожежа.

Загалом, це вже 29-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак.

"Попри ворожі обстріли, український морський продовольчий коридор працює. Вже оброблено 106 мільйонів тонн вантажів, з яких майже 70 мільйонів тонн – зерно. Це 4 тисячі суден, що доставили нашу агропродукцію до країн Африки, Азії та Європи", – зазначив Віце-премʼєр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Росія масовано атакує порти Одеси

Восени минулого року Росія відновила регулярні ракетні удари по портовій інфраструктурі Одеси. Крім небезпеки життю і здоров'ю цивільних, такі атаки створюють загрозу для зернового коридору, попереджає українська влада.

Зупинка судноплавства у Чорному морі та, як наслідок, експорту зерна, створює проблеми не лише для України. Перебої в роботі зернового коридору можуть викликати складнощі з продовольством у чутливих регіонах світу.

За перші три місяці 2024 року з 17 млн тонн агроекспорту близько 12 млн тонн вивезли через порти великої Одеси, ще майже 3 млн тонн - Дунаєм і всього 2 млн - наземним транспортом, здебільшого залізницею, через сусідні країни ЄС.

Учасники ринку кажуть, що в морському коридорі приваблює вартість. Конкретних цифр здебільшого уникають, але зазначають, що вони на порядок відрізняються від вартості транспортування вантажів суходолом, і навіть маршрутом через Дунай.

Експерти вказують, що якщо удари по портах Одеси будуть продовжуватись і будуть страждати іноземні судна, то кількість охочих працювати через зерновий коридор може зменшитись. Хоча поки що влада про такі тенденції не повідомляє.

Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого росіяни масовано атакували Одесу, постраждав енергетичний об'єкт ДТЕК через що майже 160 тисяч людей залишилися без світла та опалення. Ситуація із теплопостачанням в місті критична. Аби запобігти аваріям у системі, комунальники змушені зливати воду з труб. Також значних пошкоджень зазнали лікарні, поліклініки та соціальна інфраструктура міста. 

Автор:
Тетяна Бесараб