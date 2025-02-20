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Одеса знову без світла: армія РФ атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК

Росіяни на Одещині атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК
Фото: ДСНС

В ніч на 20 лютого армія РФ завдала удару по Одесі. Пошкоджений  енергетичний обʼєкт ДТЕК. Без світла лишилися майже пʼять тисяч жителів одного з районів міста. 

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що  огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть, як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників. 

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що атака пошкодила тепломагістраль, у частини абонентів немає опалення. Без світла лишилися майже пʼять тисяч жителів одного з районів міста.

Через атаку також виникли пожежі в закладі громадського харчування та у складській будівлі, є руйнування адмінбудівлі, автомийки, проїжджої частини та скління приватного будинку. Наслідки ліквідовували 82 вогнеборці та 22 одиниці техніки.

За даними Одеської ОВА, внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, 55-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середнього ступеню важкості. 

Загалом через атаки на Одесу два дні підряд 89 500 абонентів у місті не мають електрики.

Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого росіяни масовано атакували Одесу, постраждав енергетичний об'єкт ДТЕК через що майже 160 тисяч людей залишилися без світла та опалення. Ситуація із теплопостачанням в місті критична. Аби запобігти аваріям у системі, комунальники змушені зливати воду з труб. Також значних пошкоджень зазнали лікарні, поліклініки та соціальна інфраструктура міста. 

Автор:
Світлана Манько