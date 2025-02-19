Атака дронів на Одесу: сотні будинків залишилися без тепла і світла, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

В Одесі через російську атаку майже 80 тисяч людей залишилися без опалення. Щоб запобігти ще більшим проблемам, тепловики були змушені злити воду з системи.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Через знеструмлення двох районних котелень в Одесі, тисячі мешканців Київського району залишилися без тепла. Зокрема, постраждали 489 житлових будинків, 14 шкіл, 13 дитячих садків та 9 медичних закладів.

Водопостачання наразі забезпечується завдяки генераторам. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Запуск котелень планують завершити найближчим часом.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що зараз щонайменше 160 тисяч одеситів без тепла та електропостачання.

Місцева влада відкрила пункти обігріву та "Пункти незламності", де люди можуть зігрітися, зарядити телефони та випити гарячого чаю. Через відсутність світла і тепла навчальні заклади тимчасово не працюють. Дітей у школи та дитячі садки не приймають до стабілізації ситуації.

Як повідомили в Одеській ОВА, ситуація із теплопостачанням в Одесі критична. Аби запобігти аваріям у системі, комунальники змушені зливати воду з труб. Також значних пошкоджень зазнали лікарні, поліклініки та соціальна інфраструктура міста.

Також повідомляється, що четверо людей, серед яких одна дитина, постраждали та були госпіталізовані. Їхній стан оцінюється як середньої важкості.

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого росіяни масовано атакували Миколаїв "шахедами". Через це понад 100 тисяч людей залишились без опалення. Тепло було відсутнє в 760 житлових будинках, 27 дошкільних навчальних закладах, 39 школах і 20 закладах охорони здоров'я.