Одеський ринок нерухомості відреагував на заяву Трампа про інвестиційну привабливість міста

Ціни на квартири в Одесі, як загалом в південних регіонах України, значно нижчі, ніж в Києві, Львові та Ужгороді. Це пов’язано з частими обстрілами і близькістю до Криму та Чорного моря.

На третій рік повномасштабної війни середня ціна на однокімнатні квартири в Одесі просіла до $38 тисяч. За даними ЛУН, у січні вартість трималася ще на позначці $41 тисяча. Великого попиту та потоку переселенців тут не спостерігається, тож ціни поступово просідають.

Проте ринок пожвавився після заяви Дональда Трампа про Одесу як перспективну локацію для інвестицій, зокрема у готельний бізнес та житловий ринок нерухомості. Як повідомляло The Wall Street Journal, про перспективну Одесу Трапм згадував у розмові з президентом Зеленським восени 2024-го, коли був ще кандидатом в президенти США.

Президент Трамп добре відомий у США девелопер, З 1971 по 2017 рік він очолював будівельний конгломерат The Trump Organization та був засновником компанії Trump Entertainment Resorts.

Першими на заяву американського президента відреагували одеські продавці квартир, розповів Delo.ua рієлтор місцевого агентства нерухомості "Олександр" Олексій Красотов.

"Трамп видав одеський анекдот. І деякі продавці справді повелися на цей прикол. Вони одразу підняли ціни - хтось на 5 тисяч гривень, хтось на 6 тисяч. Проте це окремі випадки, а не тенденція на ринку. Ось їм Трамп сказав, що скоро тут буде Лас-Вегас, розумієте?" - зазначив рієлтор.

За останній рік ціни на квартири в Одесі вийшли на плато. Інфографіка: m2bomber

Проте цей скачок цін, за словами Красотова, виглядає не дуже адекватним на тлі сповзання цін в регіоні. Тим більше, що підняли ціни на квартири не люкс-типу, а середньостатистичних квартир у місті.

"Це приємно, що Одеса прозвучала. Продавці намагались щось з цим робити. Тут люди вважають, що війна - війною, але Одеса залишається Одесою. Проте покупці сприймають "нові ціни" як жарт", - наголосив в коментарі Delo.ua голова одеського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Олексій Бизін-Філатов.

За його словами, підняття цін поки не позначились на ситуації на ринку. Загалом після останніх обстрілів у листопаді-грудні ринок значно просів. У грудні-січні був місяць простою через хакерську атаку на державні реєстри. Проте після відкриття реєстрів відчувається активність на ринку.

Рієлтори все ж не вірять у одеський "Лас-Вегас" і не бачать перспектив для подальшого здорожчання житла в Одесі. "Поки ми в стані війни, ні про який Лас-Вегас і зростання цін мови не може бути, а далі побачимо", - наголосив Красотов.

Динаміка цін на квартири в Одесі станом на лютий 2025 року

У лютому 2025, після трьох років війни, ціни на квартири в Одесі ще більше відірвались від Києва та Львова. У лютому середня вартість однокімнантної співмірна з Тернополем та Івано-Франківськом. Проте тут ситуація все ще краща, ніж в південних прифронтових регіонах - на Херсонщині та Миколаївщині, де квартири продають по $21 000 та $18 000.

За словами рієлторів, ринок завмирає після кожного обстрілу і потім довго оговтується. У лютому значно зріс термін експозиції житла на вторинці. На відміну від грудня, де квартиру можна було продати за 76 днів, сьогодні це вже 97 днів, свідчать дані ЛУН.

Середні ціни від забудовника на первинному ринку Одеси, ціна за кв.метр у лютому 2025 р. Інфографіка: ЛУН

За даними ЛУН, в середньому однокімнатна квартира в Одесі в оренду коштує $38 000, двокімнатна - $57 000, трикімнатна - $75 000.

Оренда квартир в Одесі: де найнжчі ціни на лютий 2025

Втім, ціни на оренду в Одесі також почали зростати. За останній місяць, за даними маркетплейсу m2bomber, оренда у гривнях зросла на 25%. За останній рік тут зафіксоване зростання орендни ставок на 36%, як і в Києві.

Інфографіка: m2bomber

В Одесі середня вартість оренди квартир, за даними m2bomber.com, становить 10 000 гривень на місяць, двокімнатних - 12 000 гривень.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Суворовському районі Одеси, в середньому за 6 500 грн. Найдорожче в Приморському — 16 600 грн. У Малиновському районі середня вартість оренди становить 7 250 грн, у Київському — 8 500 грн.

За місяць ціни на оренду квартирр в Одесі зросли на 25%. Інфографіка: m2bomber

Як писало раніше Delo.ua, у лютому 2025-го квартири на Закарпатті утримують топ-ціни. Ужгород залишається у трійці найдорожчих міст України за цінами на житло - разом з Києвом та Львовом.