Чого очікувати від цін на оренду на Закарпатті: прогноз на 2025 рік

Станом на 1 лютого Ужгород залишається у трійці найдорожчих міст України за цінами на житло - разом з Києвом та Львовом.

За ціною на однокімнатні на ринку оренди квартир Ужгород утримує лідерство вже близько року. Головною підставою для утримання високої цінової планки є географічне розташування регіону - найвіддаленіше від зони бойових дій і водночас пліч-о-пліч з кордоном ЕС.

Скільки коштує орендувати квартиру на Закарпатті

У лютому орендувати однокімнатну квартиру в місті в середньому коштує 18 000 гривень, тоді як у Києві та Львові така ж оренда коштує 17 000.

Проте якщо за цінами на однокімнатні Ужгород випереджає столицю, то в сегментах 2- та 3-кімнатних квартир першість залишається за Києвом, де зняти помешкання можна з середньою ціною оренди 23 тис. грн та 37,5 тис. грн на місяць відповідно.

Інфографіка: ЛУН

"У останні місяці відчувається, що попит в Ужгороді відчутно зменшується. Це пов'язано з тим, що у місті і так будується десятки новобудов. А багато людей, які переїхали у регіон під час війни, вже встигли вирішити свої житлові питання. Наразі великого потоку людей, що їдуть на Закарпаття, не спостерігається", - наголосив в коментарі Delo.uа голова закарпатського відділення АФНУ Роман Перегинець.

Наразі в Ужгороді однокімнатну квартиру в середньому можна винайняти за $300-350, 2-кімнатні сягають $400-600. Помешкання у новобудовах (після 2010 року) коштують дорожче: 1-кімнатні $400 до 600 дол, 2-кімнатні $450-700. Трикімнатних набагато менше в пропозиції, тож вони цінуються, особливо великими родинами: ціна від $600 і вище.

На переконання рієлтора, сьогодні немає жодних підстав для здорожчання цін на оренду навіть у найбільш безпечному регіоні, якщо не спостерігатиметься ніяких змін у політичній чи воєнній площині.

Ціни на купівлю квартир в Ужгороді також залишаються високими - їх випереджають лише Львів та Київ. Проте попит на закарпатське житло також залишається стриманим на третій рік війни, наголошує Перегинець.

Оренда 2025. Що буде цінами на Закарпатті

У випадку зміни воєнної чи політичної кон'юнктури ситуація на ринку може кардинально змінитись. Якщо вималюється перемиря, значна кількість людей повернеться додому, вважає Перегинець.

"Закарпаття змогло прихистити сотні тисяч людей, але в регіоні немає багато роботи. Якщо людина не має можливості постійного фінансового доходу, а лише перебивається на заощадженнях, при першій можливості такі люди повернуться додому, або ж до більших областей, де є можливість кращого заробітку", - наголосив рієлтор.

Відтік масового орендаря у західні регіони України сприятиме тому, що у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Луцьку й надалі утримуватимуться високі ціни на оренду квартир. Проте зростання цін навряд чи можливе, оскільки вони вже й так по горло, наголосила в коментарі Delo.ua президентка Спілки фахівців нерухомого майна України Лариса Ставинога.

І поки у людей не буде почуття безпеки, західні регіони і далі утримуватимуть високі ціни. Центр країни реагуватиме ситуативно - якщо обстріли збільшуються, попит і ціни просідають, далі відновлюються.

У Києві, за словами Лариси Ставиноги, оренда ще може зростати, проте набагато меншими темпами, порівняно з минулорічним стрибком. За її словами, зростання цін у столиці можливе на 10-15% за рік, проте воно припадатиме на активні фази сезонності.

Втім, можливий і інший варіант розвитку подій, якщо почнуться переговори і покращиться безпекова складова по країні.

"У цьому випадку ситуативний попит на західній Україні зменшиться, почнеться масовий відтік людей - і орендарів, і інвесторів. Ключовий інтерес на ринку знову зміститься назад до Києва. В Ужгороді, Франківську та Львові ціни повернуться до довоєнних показників", - наголосила рієлторка.

Більше про тренди на ринку оренди нерухомості в Україні читайте в статті "Вниз чи вгору: що буде з цінами на оренду квартир у 2025 році".