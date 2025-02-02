Чего ожидать от цен на аренду в Закарпатье: прогноз на 2025 год

По состоянию на 1 февраля Ужгород остается в тройке самых дорогих городов Украины по ценам на жилье вместе с Киевом и Львовом.

По цене на однокомнатные на рынке аренды квартир Ужгород удерживает лидерство уже около года. Главным основанием для удержания высокой ценовой планки является географическое расположение региона — самое удаленное от зоны боевых действий и одновременно бок о бок с границей ЕС.

Сколько стоит арендовать квартиру на Закарпатье

В феврале арендовать однокомнатную квартиру в городе в среднем стоит 18 тысяч гривен, тогда как в Киеве и Львове такая же аренда стоит 17 тысяч.

Однако если по ценам на однокомнатные Ужгород опережает столицу, то в сегментах 2-х и 3-х комнатных квартир первенство остается за Киевом, где снять квартиру можно со средней ценой аренды 23 тыс. и 37,5 тыс. грн. грн в месяц соответственно.

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"В последние месяцы чувствуется, что спрос в Ужгороде ощутимо уменьшается. Это связано с тем, что в городе и так строится десятки новостроек. А многие переехавшие в регион во время войны уже успели решить свои жилищные вопросы. потока людей, которые едут в Закарпатье, не наблюдается", — подчеркнул в комментарии Delo.u председатель закарпатского отделения АФНУ Роман Перегинец.

Сейчас в Ужгороде однокомнатную квартиру в среднем можно снять за $300-350, 2-комнатные составляют $400-600. Апартаменты в новостройках (после 2010 года) стоят дороже: 1-комнатные $400 до 600 долл., 2-комнатные $450-700. Трехкомнатных гораздо меньше в предложении, поэтому они ценятся особенно большими семьями: цена от $600 и выше.

По убеждению риелтора, сегодня нет никаких оснований для удорожания цен на аренду даже в наиболее безопасном регионе, если не будет наблюдаться никаких изменений в политической или военной сфере.

Цены на покупку квартир в Ужгороде также остаются высокими – их опережают только Львов и Киев. Однако спрос на закарпатское жилье также остается сдержанным на третий год войны, отмечает Перегинец.

Аренда 2025. Что будет ценами на Закарпатье

В случае смены военной или политической конъюнктуры ситуация на рынке может кардинально измениться. Если вырисуется перемирие, значительное количество людей вернется домой, считает Перегинец.

"Закарпатье смогло приютить сотни тысяч людей, но в регионе нет много работы. Если у человека нет возможности постоянного финансового дохода, а лишь перебивается на сбережениях, при первой возможности такие люди вернутся домой, или же в большие области, где есть возможность лучшего заработка", – подчеркнул риелтор.

Отток массового арендатора в западные регионы Украины будет способствовать тому, что во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке и дальше будут удерживаться высокие цены на аренду квартир. Однако рост цен вряд ли возможен, поскольку они уже и так по горло, подчеркнула в комментарии Delo.ua президент Союза специалистов недвижимого имущества Украины Лариса Ставинога.

И пока у людей не будет чувства безопасности, западные регионы будут и дальше удерживать высокие цены. Центр страны будет реагировать ситуативно – если обстрелы увеличиваются, спрос и цены проседают, дальше возобновляются.

В Киеве, по словам Ларисы Ставиноги, аренда еще может расти, однако гораздо меньшими темпами по сравнению с прошлогодним скачком. По ее словам, рост цен в столице возможен на 10-15% в год, однако он будет приходиться на активные фазы сезонности.

Впрочем, возможен и другой вариант развития событий, если начнутся переговоры и улучшится составляющая безопасности по стране.

"В этом случае ситуативный спрос на западной Украине уменьшится, начнется массовый отток людей – и арендаторов, и инвесторов. Ключевой интерес на рынке снова сместится обратно в Киев. В Ужгороде, Франковске и Львове цены вернутся к довоенным показателям", — подчеркнула риелтор.

Больше о трендах на рынке аренды недвижимости в Украине читайте в статье "Вниз или вверх: что будет с ценами на аренду квартир в 2025 году".