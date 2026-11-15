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Цены на огурцы взлетели до 200 грн/кг: что происходит на рынке

огурцы
В Украине растут цены на огурцы / Depositphotos

В Украине резко выросли цены на огурцы из-за завершения оборота пленочных теплиц и сокращения предложения на рынке. На оптовом рынке "Столичный" в Киеве отдельные позиции уже продаются по 200 грн/кг.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные EastFruit.

Самыми дорогими сейчас уманские колючие огурцы нового оборота — их предлагают по 200 грн/кг.

Гладкие огурцы этого производителя стоят 160 грн/кг. Колючие огурцы другого производителя также продаются по 160 грн/кг.

Дешевые предложения начинаются от 145–150 грн/кг. По подобным ценам на рынке продают турецкие огурцы.

На фоне высоких цен на огурцы помидоры остаются дешевле.

Красные томаты стоят около 70 грн/кг, томаты-сливка – 100 грн/кг, желтые – 110 грн/кг, а желтые томаты-сливка – 140 грн/кг.

Цены на розовые помидоры составляют от 110 до 140 грн/кг в зависимости от позиции.

Напомним, в конце октября тепличные огурцы в Украине уже резко подорожали из-за сокращения предложения. Тогда цены составили 55–80 грн/кг.

Автор:
Татьяна Гойденко

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