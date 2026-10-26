Помидоры в Украине дорожают третью неделю подряд: цены достигли 80 грн/кг

В Украине третью неделю дорожают тепличные помидоры. За последнюю неделю цены выросли в среднем еще на 10%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение EastFruit.

Главной причиной удорожания остается ограниченное и нестабильное предложение украинских тепличных помидоров, и сейчас украинские тепличные комбинаты продают продукцию по 55–80 грн/кг.

Часть хозяйств уже завершила реализацию продукции предыдущего оборота. В стационарных теплицах из-за похолодания существенно замедлилось созревание помидоров, а поставка продукции из парниковых теплиц прекратилась.

Импорт пока не перекрывает дефицит

Компенсировать сокращение предложения украинских помидоров импортной продукцией участникам рынка пока не удается.

В таких условиях местные тепличные комбинаты продолжают повышать отпускные цены.

Производители не исключают дальнейшего удорожания, если нынешние темпы продаж сохранятся, поскольку предложение тепличных помидоров остается ограниченным.

В то же время, несмотря на три недели роста, украинские тепличные помидоры сейчас в среднем на 22% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, неделей ранее тепличные помидоры в Украине подорожали на 14% за неделю и продавались по 50–75 грн/кг. Тогда рост цен также объяснялся сокращением предложения из-за похолодания и недостаточными объемами импорта.