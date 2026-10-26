UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,20

+0,15

EUR

50,58

+0,14

Наличный курс:

USD

45,61

45,39

EUR

51,30

51,02

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Помидоры в Украине дорожают третью неделю подряд: цены достигли 80 грн/кг

помидоры
Помидоры в Украине дорожают третью неделю подряд

В Украине третью неделю дорожают тепличные помидоры. За последнюю неделю цены выросли в среднем еще на 10%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение EastFruit.

Главной причиной удорожания остается ограниченное и нестабильное предложение украинских тепличных помидоров, и сейчас украинские тепличные комбинаты продают продукцию по 55–80 грн/кг.

Фото 2 — Помидоры в Украине дорожают третью неделю подряд: цены достигли 80 грн/кг

Часть хозяйств уже завершила реализацию продукции предыдущего оборота. В стационарных теплицах из-за похолодания существенно замедлилось созревание помидоров, а поставка продукции из парниковых теплиц прекратилась.

Импорт пока не перекрывает дефицит

Компенсировать сокращение предложения украинских помидоров импортной продукцией участникам рынка пока не удается.

В таких условиях местные тепличные комбинаты продолжают повышать отпускные цены.

Производители не исключают дальнейшего удорожания, если нынешние темпы продаж сохранятся, поскольку предложение тепличных помидоров остается ограниченным.

В то же время, несмотря на три недели роста, украинские тепличные помидоры сейчас в среднем на 22% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, неделей ранее тепличные помидоры в Украине подорожали на 14% за неделю и продавались по 50–75 грн/кг. Тогда рост цен также объяснялся сокращением предложения из-за похолодания и недостаточными объемами импорта.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности