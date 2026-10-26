Помідори в Україні дорожчають третій тиждень поспіль: ціни сягнули 80 грн/кг

В Україні третій тиждень поспіль дорожчають тепличні помідори. За останній тиждень ціни зросли в середньому ще на 10%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення EastFruit.

Головною причиною подорожчання залишається обмежена та нестабільна пропозиція українських тепличних помідорів, і зараз українські тепличні комбінати продають продукцію по 55–80 грн/кг.

Частина господарств уже завершила реалізацію продукції попереднього обороту. У стаціонарних теплицях через похолодання істотно сповільнилося достигання помідорів, а постачання продукції з парникових теплиць припинилося.

Імпорт поки не перекриває дефіцит

Компенсувати скорочення пропозиції українських помідорів імпортною продукцією учасникам ринку поки не вдається.

За таких умов місцеві тепличні комбінати продовжують підвищувати відпускні ціни.

Виробники не виключають подальшого подорожчання, якщо нинішні темпи продажів збережуться, оскільки пропозиція тепличних помідорів залишається обмеженою.

Водночас, попри три тижні зростання, українські тепличні помідори зараз у середньому на 22% дешевші, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, тижнем раніше тепличні помідори в Україні подорожчали на 14% за тиждень і продавалися по 50–75 грн/кг. Тоді зростання цін також пояснювали скороченням пропозиції через похолодання та недостатніми обсягами імпорту.