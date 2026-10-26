RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,20

+0,15

EUR

50,58

+0,14

Готівковий курс:

USD

45,61

45,39

EUR

51,30

51,02

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Помідори в Україні дорожчають третій тиждень поспіль: ціни сягнули 80 грн/кг

помідори
Помідори в Україні дорожчають третій тиждень поспіль

В Україні третій тиждень поспіль дорожчають тепличні помідори. За останній тиждень ціни зросли в середньому ще на 10%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення EastFruit.

Головною причиною подорожчання залишається обмежена та нестабільна пропозиція українських тепличних помідорів, і зараз українські тепличні комбінати продають продукцію по 55–80 грн/кг.

Фото 2 — Помідори в Україні дорожчають третій тиждень поспіль: ціни сягнули 80 грн/кг

Частина господарств уже завершила реалізацію продукції попереднього обороту. У стаціонарних теплицях через похолодання істотно сповільнилося достигання помідорів, а постачання продукції з парникових теплиць припинилося.

Імпорт поки не перекриває дефіцит

Компенсувати скорочення пропозиції українських помідорів імпортною продукцією учасникам ринку поки не вдається.

За таких умов місцеві тепличні комбінати продовжують підвищувати відпускні ціни.

Виробники не виключають подальшого подорожчання, якщо нинішні темпи продажів збережуться, оскільки пропозиція тепличних помідорів залишається обмеженою.

Водночас, попри три тижні зростання, українські тепличні помідори зараз у середньому на 22% дешевші, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, тижнем раніше тепличні помідори в Україні подорожчали на 14% за тиждень і продавалися по 50–75 грн/кг. Тоді зростання цін також пояснювали скороченням пропозиції через похолодання та недостатніми обсягами імпорту.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності