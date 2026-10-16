Тепличні помідори в Україні подорожчали на 14% за тиждень: скільки коштує кілограм

В Україні спостерігається зростання цін на тепличні помідори, яке розпочалося минулого тижня. Продавці пропонують продукцію по 50–75 грн/кг ($1,11–$1,67/кг), що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Як пише Dilo, про це повідомляє EastFruit.

Чому дорожчають помідори

За даними аналітиків, місцеві тепличні комбінати постачають менше помідорів, ніж раніше. Через похолодання врожай у стаціонарних теплицях дозріває повільніше, а вирощування овоча в плівкових теплицях припинилися.

Імпортні овочі поки не компенсують нестачу місцевої продукції. Водночас зростання цін на українські помідори вже стимулює збільшення поставок з-за кордону.

Як змінилися ціни за рік

Попри подорожчання протягом останнього тижня, тепличні помідори в Україні в середньому на 18% дешевші, ніж у середині жовтня 2025 року.

Подальша динаміка цін залежатиме, зокрема, від обсягів постачання місцевої та імпортної продукції.

Нагадаємо, у 2026 році тепличні помідори на початку січня коштували близько 90 грн/кг. У середині квітня ціна сягнула 175 грн/кг, після чого почалося зниження. Наприкінці серпня середня ціна наблизилася до 40 грн/кг.