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Тепличные помидоры в Украине подорожали на 14% за неделю: сколько стоит килограмм

помидоры
В Украине помидоры подорожали на 14% за неделю/Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

В Украине наблюдается рост цен на тепличные помидоры. Продавцы предлагают продукцию по 50–75 грн/кг ($1,11–$1,67/кг), что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

Как пишет Dilo, об этом сообщает EastFruit.

Почему дорожают помидоры

По данным аналитиков, местные тепличные комбинаты поставляют на рынок меньше помидоров, чем раньше. Из-за похолодания урожай в стационарных теплицах созревает медленнее, а выращивание овоща пленочных теплиц прекратились.

Импортные овощи пока не компенсируют нехватку местной продукции. В то же время, рост цен на украинские помидоры уже стимулирует увеличение поставок из-за рубежа.

Как изменились цены за год

Несмотря на подорожание на последней неделе, тепличные помидоры в Украине в среднем на 18% дешевле, чем в середине октября 2025 года.

Фото 2 — Тепличные помидоры в Украине подорожали на 14% за неделю: сколько стоит килограмм

Дальнейшая динамика цен будет зависеть, в частности, от объемов поставок местной и импортной продукции.

Напомним, в 2026 году тепличные помидоры в начале января стоили около 90 грн/кг. В середине апреля цена составила 175 грн/кг, после чего началось снижение. В конце августа средняя цена приблизилась к 40 грн/кг.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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