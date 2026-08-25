В Украине снова дешевеют тепличные помидоры: сколько стоит килограмм

В Украине возобновилось понижение цен на тепличные помидоры. В большинстве регионов благоприятные погодные условия ускорили уборку почвенных овощей, что увеличило предложение и превысило спрос.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

По данным аналитиков, цены на качественную продукцию упали в среднем на 17% и составили 25–50 грн/кг. Затруднения с реализацией связаны с качеством томатов. Из-за жары и засухи на плодах появляются солнечные ожоги и трещины, что ухудшает их товарный вид.

Однако, несмотря на удешевление, тепличные помидоры стоят в среднем на 15% дороже, чем в прошлом, из-за общего сокращения производства в этом сезоне.

Как изменялись цены

В 2026 году тепличные помидоры в начале января стоили около 90 грн/кг. В середине апреля цена составила 175 грн/кг, после чего началось снижение. В конце августа средняя цена приблизилась к 40 грн/кг.

В конце августа прошлого года цена опускалась до 35 грн/кг, а к концу года выросла до 90 грн/кг. В 2024 году максимум в апреле составил около 130 грн/кг, а в июле-августе цена снижалась до 35 грн/кг.

В 2023 году в августе тепличные помидоры стоили около 15 грн/кг – это был самый низкий показатель за указанные годы.

Динамика цен на тепличные помидоры.

Ранее сообщалось, что в Украине началась новая волна удешевления тепличных помидоров. Снижению цен способствуют активнее уборка овощей открытой почвы после стабилизации погоды и недостаточно высокий спрос.