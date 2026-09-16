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Дата публикации

В аптеках Киева возник дефицит отдельных импортных лекарств

лекарства аптека фармацевтика
В аптеках Киева возник дефицит отдельных импортных лекарств / Freepik

В сети коммунальных аптек "Фармация" временно сократилось наличие отдельных импортных лекарственных средств и препаратов для лечения хронических заболеваний. Причиной стали нарушения логистики производителей и поставщиков после повреждения складов, где хранилось лекарство.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Повреждение складских объектов повлияло на сроки поставки отдельных препаратов в аптечную сеть. В предприятии не уточнили, каких именно лекарственных средств пока не хватает и сколько может занять восстановление поставок.

В "Фармации" отмечают, что повышенный спрос на лекарства постепенно стабилизируется. Предприятие работает с поставщиками по восстановлению логистики и пополнению запасов препаратов, на которые сохраняется повышенный спрос.

По мере возобновления поставок количество доступных лекарственных средств в коммунальных аптеках должно увеличиваться.

Также в "Фармации" призвали не покупать лекарства в избыточном количестве без необходимости, чтобы не усиливать нагрузку на имеющиеся запасы.

Напомним, ранее участники фармацевтического рынка предупреждали, что из-за повреждения логистической инфраструктуры запасов некоторых лекарств в отдельных аптеках может хватить всего на две-три недели.

Автор:
Татьяна Гойденко

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