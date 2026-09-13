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Из-за атак РФ запасов некоторых лекарств в аптеках может хватить лишь на 2–3 недели

лекарства аптека фармацевтика
Фармрынок предупреждает о задержках поставок после российских атак / Freepik

В отдельных регионах Украины повысился спрос на ряд лекарственных средств, а их запасы в аптеках сокращаются. По некоторым позициям имеющихся объемов может хватить всего на 2–3 недели, тогда как из-за повреждений логистической инфраструктуры фиксируются задержки новых поставок.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на " Укринформ " и общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины".

В АПАУ отмечают, что российские атаки на логистическую и гражданскую инфраструктуру нарушают цепи поставок медицинских препаратов и изделий. По отдельным категориям уже есть задержки, а дистрибьюторы не всегда могут спрогнозировать сроки полного возобновления поставок.

В то же время в ассоциации не заявляют об общенациональном дефиците. Аптеки являются последним звеном поставки и не могут самостоятельно компенсировать отсутствие препарата, если его нет у производителя или дистрибьютора.

Представители фармацевтического рынка уже обсуждают ситуацию с Министерством здравоохранения и профильным комитетом Верховной Рады.

Среди предложенных решений - упрощение ввоза лекарственных средств, доступ аптек к льготному кредитованию и другой финансовой поддержке, использование параллельного импорта, а также создание возможностей для аптечных пунктов работать в защищенных помещениях - метро, подземных переходах и укрытиях.

В АПАУ призывают не создавать чрезмерных домашних запасов, поскольку ажиотажный спрос дополнительно нагружает систему снабжения. В то же время людям, постоянно принимающим препараты для лечения хронических заболеваний, рекомендуют по назначению врача заблаговременно иметь запас примерно на 2-3 месяца.

Автор:
Татьяна Гойденко

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