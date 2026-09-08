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Россия снова атаковала склад одного из крупнейших дистрибьюторов лекарства

взрыв
Россия ударила по составу с лекарством

В ночь на 8 сентября в Киеве армия РФ двумя баллистическими ракетами атаковала уже уничтоженный в 2025 году склад одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции "Оптима-Фарм".

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Экономическая правда".

Собеседник издания на фармрынке сообщил, что склад находится на левом берегу Киева. К моменту русского удара он был пуст. Предварительно обошлось без пострадавших.

Этот склад уже оказывался под атакой осенью 2025 года. Из-за российской атаки на Киев 25 октября прошлого года было разрушено   складской комплекс и офис "Оптима-Фарм".

Общие потери от уничтоженного склада и продукции в компании оценивали более чем в 100 миллионов долларов.

В октябре 2025 года представители компании "Оптима-фарм" сообщили, что объем уничтоженной продукции составляет около 20% месячного запаса лекарств всей Украины.

Про "Оптиму-Фарм"

Оптима-Фарм работает на украинском рынке более 30 лет и является второй по масштабу фармацевтической дистрибьюторской компанией. Ее владельцем является предприниматель Андрей Губский.

Компания сотрудничает с более чем 500 украинскими и международными производителями.

За информацией Forbes Украина, компания имеет 12 аптечных складов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров и контролирует около трети украинского рынка дистрибуции лекарств.

Удары РФ по складам с лекарством

Как сообщалось, в результате российской атаки 3 сентября повреждено   логистический комплекс "Биокон" в Бориспольском районе Киевщины – один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны.

После этого фармацевтическая компания "Биокон" полностью прекратила отгрузку и прием лекарств.

Также 3 сентября российская армия дважды нанесла удары по складу фармацевтической компании Teva Ukraine.

Повреждение одного из крупнейших фармацевтических составов страны от ракетной атаки 3 сентября может привести к локальным и временным перебоям с наличием конкретных препаратов в аптеках, сообщил Юрий Чертков, основатель компании Агентства медицинского маркетинга и владелец сервиса Лики.юа.

Автор:
Светлана Манько

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