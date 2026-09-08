Росія знову атакувала склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків

У ніч на 8 вересня у Києві армія РФ двома балістичними ракетами атакувала вже знищений у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм".

Як пише Dilo, про це повідомляє "Економічна правда".

Співрозмовник видання на фармринку розповів, що склад знаходиться на лівому березі Києва. На момент російського удару він був порожнім. Попередньо обійшлось без постраждалих.

Цей склад вже опинявся під атакою восени 2025 року. Через російську атаку на Київ 25 жовтня минулого року було зруйновано складський комплекс та офіс "Оптіма-Фарм".

Загальні втрати від знищеного складу та продукції у компанії оцінювали в понад 100 мільйонів доларів.

У жовтні 2025 року представники компанії "Оптіма-Фарм" повідомили, що обсяг знищеної продукції становить близько 20% місячного запасу ліків усієї України.

Про "Оптіма-Фарм"

"Оптіма-Фарм" працює на українському ринку понад 30 років і є другою за масштабом фармацевтичною дистриб’юторською компанією. Її власником є підприємець Андрій Губський.

Компанія співпрацює з понад 500 українськими та міжнародними виробниками.

За інформацією "Forbes Україна", компанія має 12 аптечних складів загальною площею понад 70 тисяч квадратних метрів і контролює близько третини українського ринку дистрибуції ліків.

Удари РФ по складам з ліками

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

Після цього фармацевтична компанія "Біокон" повністю припинила відвантаження та приймання ліків.

Також 3 вересня російська армія двічі завдала ударів по складу фармацевтичної компанії Teva Ukraine.

Пошкодження одного із найбільших фармацевтичних складів країни від ракетної атаки 3 вересня може призвести до локальних і тимчасових перебоїв із наявністю конкретних препаратів в аптеках, повідомив Юрій Чертков, засновник компанії Агентства медичного маркетинга та власник сервісу Ліки.юа.