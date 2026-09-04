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Росія двічі вдарила по складам фармкомпанії Teva

атака, вибух
Росія знову обстріляла склади

3 вересня російська армія двічі завдала ударів по складу фармацевтичної компанії Teva Ukraine.

Як пише Dilo, про це компанія повідомила у Facebook.

"Склад Teva Ukraine двічі зазнав ударів унаслідок російської атаки. Найважливіше – усі наші колеги у безпеці, ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Наразі компанія продовжує працювати і оцінює наслідки атаки.

"Робимо все можливе, щоб мінімізувати вплив на постачання і щоб українські пацієнти й надалі мали доступ до необхідних їм ліків", – наголосили в Teva Ukraine.

Про Teva Ukraine

Компанія "Teva в Україні" є однією з найбільших міжнародних фармацевтичних компаній в Україні та входить до трьох лідерів вітчизняного фармринку.

Компанія об'єднує понад 350 співробітників, також вона виробляє понад 250 генеричних та оригінальних лікарських засобів.

Удари РФ по складам з ліками

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни. 

Пошкодження одного із найбільших фармацевтичних складів країни від ракетної атаки 3 вересня може призвести до локальних і тимчасових перебоїв із наявністю конкретних препаратів в аптеках, повідомив Юрій Чертков, засновник компанії Агентства медичного маркетинга та власник сервісу Ліки.юа.

Це далеко не перший випадок атаки росіян по складах із ліками. У жовтні 2025-го року російська ракета вдарила по київському складу компанії "Оптіма-Фарм" – це другий найбільший дистриб'ютор ліків в Україні.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" оцінює збитки від пошкодження свого заводу унаслідок російського удару 28 червня 2026 року у десятки мільйонів гривень, але точні цифри поки невідомі. 

Автор:
Світлана Манько

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