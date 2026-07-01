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Удар РФ по фармзаводу"Дарниця": яка сума збитків та чи буде дефіцит ліків

Дарниця ліки
Удар РФ не вплинув на обсяги випуску ліків компанією "Дарниця". Фото: facebook.com/kzagoriy

Фармацевтична компанія "Дарниця" оцінює збитки від пошкодження свого заводу унаслідок російського удару у десятки мільйонів гривень, але точні цифри поки невідомі. 

Як пише Delo.ua, про це розповіла членкиня Стратегічної ради фармзаводу "Дарниця" Катерина Загорій в інтерв'ю LIGA.net.

"Ми ще продовжуємо підрахунки. Уже зараз можу сказати, що йдеться про десятки мільйонів гривень. Але справа не лише в тому, скільки було пошкоджено скла, бетону чи обладнання. Потрібно ще зрозуміти, скільки коштуватиме повне відновлення. Наведу простий приклад: якщо ви втратили кросівки, які носили 20 років, то тепер потрібно купити нові, а вони можуть коштувати зовсім інших грошей. Тому остаточну суму ми ще рахуємо", – зауважила вона.

Загорій підкреслила, що удар РФ не вплинув на обсяги випуску ліків компанією, оскільки виробництво було оперативно переплановане.

"Жодних проблем з постачанням ліків "Дарниці" немає і найближчим часом не буде", – наголосила вона.

Нагадаємо, завод компанії "Дарниця" було пошкоджено унаслідок російського ракетного удару по Києву вночі 28 червня. Серед працівників не було загиблих чи постраждалих.

ПрАТ фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року "Дарниця" є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі. Підприємство виготовляє кожну шосту упаковку ліків, яку купують в українських аптеках. 

Автор:
Світлана Манько