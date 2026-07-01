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Удар РФ по фармзаводу "Дарница": какая сумма ущерба и будет ли дефицит лекарств
Фармацевтическая компания "Дарница" оценивает ущерб от повреждения своего завода по причине российского удара в десятки миллионов гривен, но точные цифры пока неизвестны.
Как пишет Delo.ua, об этом рассказала член стратегического совета фармзавода "Дарница" Екатерина Загорий в интервью LIGA.net.
"Мы еще продолжаем подсчеты. Уже сейчас могу сказать, что речь идет о десятках миллионов гривен. Но дело не только в том, сколько было повреждено стекло, бетон или оборудование. Нужно еще понять, сколько будет стоить полное восстановление. Приведу простой пример: если вы потеряли кроссовки, которые носили совсем 20 лет, то теперь нужно купить новые, а они могут купить новые, а они. заметила она.
Загорий подчеркнула, что удар РФ не повлиял на объемы выпуска лекарства компанией, поскольку производство было оперативно перепланировано.
"Никаких проблем с поставкой лекарств "Дарницы" нет и в ближайшее время не будет", – подчеркнула она.
Напомним, завод компании "Дарница" был поврежден в результате российского ракетного удара по Киеву ночью 28 июня. Среди работников не было погибших или пострадавших.
ЧАО фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года "Дарница" является лидером в Украине по объему производства лекарства в натуральном выражении. Предприятие производит каждую шестую упаковку лекарства, которую покупают в украинских аптеках.