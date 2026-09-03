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Росія атакувала найбільший фармацевтичний склад України
3 вересня внаслідок атаки Росії у Бориспільському районі Київської області пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.
Як пише Dilo, про це повідомляє "Економічна правда".
Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про удар по складських приміщеннях у Бориспільському районі.
За інформацією співрозмовників видання на фармацевтичному ринку, внаслідок російської атаки був пошкоджений саме комплекс "Біокон".
Вони зазначили, що втрати можуть сягати мільярдів гривень.
ТОВ "ХФК "Біокон" спеціалізується на фармацевтичній логістиці та складському господарстві. Компанія надає іноземним фармацевтичним компаніям приміщення для аптечних складів та послуги зі зберігання фармпродукції на митному складі.
Удари РФ по складам
Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.
За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.
Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства:
- кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
- мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
- мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
- мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій;
- склад мережі Varus – знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.