Росія атакувала найбільший фармацевтичний склад України

3 вересня внаслідок атаки Росії у Бориспільському районі Київської області пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Економічна правда".

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про удар по складських приміщеннях у Бориспільському районі.

За інформацією співрозмовників видання на фармацевтичному ринку, внаслідок російської атаки був пошкоджений саме комплекс "Біокон".

Вони зазначили, що втрати можуть сягати мільярдів гривень.

ТОВ "ХФК "Біокон" спеціалізується на фармацевтичній логістиці та складському господарстві. Компанія надає іноземним фармацевтичним компаніям приміщення для аптечних складів та послуги зі зберігання фармпродукції на митному складі.

Удари РФ по складам

Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.

Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства: