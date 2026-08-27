Мережа "Аврора" знову втратила розподільчий центр через обстріл РФ: зруйновано склад під Києвом

Уранці 27 серпня внаслідок російського обстрілу в Київській області було зруйновано розподільчий центр мережі мультимаркетів “Аврора”.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співзасновник мережі Тарас Панасенко.

"Головне, що завдяки оперативному реагуванню і дотриманню правил безпеки наші співробітники не постраждали", — зазначив співзасновник компанії.

Точну інформацію про масштаби фінансових збитків та потенційний вплив втрати об'єкта на логістику й роботу магазинів мережі компанія наразі не оприлюднила.

Варто зауважити, що це вже другий удар по розподільчих центрах мережі «Аврора» менш ніж за один тиждень.

22 серпня російські військові завдали двох ударів по розподільчому центру мережі магазинів "Аврора". Після першого влучання ворог здійснив повторну атаку, коли на місці вже працювали екстрені служби.

Про "Аврору"

Компанія "Аврора" працює у форматі "one dollar store" та реалізує товари для дому, побутову хімію, косметичні засоби, одяг, іграшки та продукти. Окрім українського ринку, бренд розвиває діяльність за кордоном, де працює понад 60 магазинів Aurora в Румунії.

Підприємство входить до трійки найбільших представників роздрібної торгівлі в Україні.

Мережа мультимаркетів "Аврора" за перші п'ять місяців 2026 року відкрила 109 нових торгових точок. Станом на червень 2026 року компанія об'єднує 1900 магазинів на території України.

Крім того, "Аврора" у першому кварталі поточного року збільшила товарообіг до 16,1 млрд грн з ПДВ, що на 27% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Атака на бізнес 27 серпня 2026 року

Нагадаємо, упродовж доби 27 серпня 2026 року російські війська завдали серію чергових ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі українського бізнесу, Зокрема внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджено склад, який використовує мережа супермаркетів “Фора”.

Також повністю зруйновано склад кондитерської корпорації ROSHEN у селищі Чубинське Київської області. Об’єкт забезпечував зберігання та подальше постачання готової продукції.

Крім того Росія знищила розподільчий центр мережі "Будинок Іграшок". Об'єкт забезпечував збереження значної частини товарних запасів та щоденні відвантаження замовлень клієнтам по всій Україні. Та пошкоджено розподільчий центр Comfy у Київській області.