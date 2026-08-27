Молдова обмежила імпорт зерна на два місяці: як працюватимуть нові правила

Уряд Молдови ухвалив рішення запровадити тимчасове ліцензування імпорту зернових та олійних культур. Особливий режим діятиме два місяці — до 31 жовтня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в офіційному повідомленні молдовського уряду.

Головна мета рішення — тимчасово захистити місцевих фермерів від напливу дешевшої імпортної продукції.

Водночас прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан визнав, що такі обмеження мають і зворотний бік, адже можуть зашкодити іншим галузям економіки.

"Ми намагаємося обмежити дешевший імпорт на внутрішній ринок. На перший погляд, це дуже просте рішення, покликане захистити виробників-експортерів зерна. Однак воно має і свою ціну: з одного боку, ми допомагаємо місцевим виробникам зерна, з іншого — це впливає на інші галузі, наприклад борошномельну промисловість і тваринництво", — заявив Васіле Тофан.

За словами очільника уряду, ліцензування надасть тимчасову підтримку аграріям, але в довгостроковій перспективі держава прагне мінімізувати втручання у ринкові процеси.

Режим ліцензування дозволить уряду контролювати імпортні потоки та оцінити їхній реальний вплив на внутрішній ринок.

Влада обіцяє застосовувати нові правила прозоро, пропорційно та без дискримінації. Рішенню передували багатотижневі консультації з аграрними асоціаціями, аби врахувати інтереси як рослинників, так і переробників.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість транспортування зернових вантажів залізницею через територію Молдови як більш безпечний варіант експорту порівняно з морським шляхом. Наразі Київ веде переговори з Кишиневом щодо надання знижки на залізничний тариф.