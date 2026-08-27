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Молдова ограничила импорт зерна на два месяца: как будут работать новые правила
Правительство Молдовы приняло решение о введении временного лицензирования импорта зерновых и масличных культур. Особый режим будет действовать два месяца – до 31 октября 2026 года.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в официальном сообщении молдавского правительства.
Главная цель решения – временно защитить местных фермеров от наплыва более дешевой импортной продукции.
В то же время премьер-министр Молдовы Василий Тофан признал, что такие ограничения имеют и обратную сторону, ведь могут навредить другим отраслям экономики.
"Мы пытаемся ограничить более дешевый импорт на внутренний рынок. На первый взгляд, это очень простое решение, призванное защитить производителей-экспортеров зерна. Однако оно имеет и свою цену: с одной стороны, мы помогаем местным производителям зерна, с другой — это влияет на другие отрасли, например мукомольную промышленность и животноводство", — заявил Василе.
По словам главы правительства, лицензирование предоставит временную поддержку аграриям, но в долгосрочной перспективе государство стремится минимизировать вмешательство в рыночные процессы.
Режим лицензирования позволит правительству контролировать импортные потоки и оценить их реальное влияние на внутренний рынок.
Власти обещают применять новые правила прозрачно, пропорционально и без дискриминации. Решению предшествовали многонедельные консультации с аграрными ассоциациями, чтобы учесть интересы как растениеводов, так и переработчиков.
Напомним, Украина рассматривает возможность транспортировки зерновых грузов по железной дороге через территорию Молдовы как более безопасный вариант экспорта по сравнению с морским путем. В настоящее время Киев ведет переговоры с Кишиневом по предоставлению скидки на железнодорожный тариф.