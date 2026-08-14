Железнодорожный экспорт через Молдову превысил 1,5 млн тонн: каких товаров перевезли больше всего

Передачи грузов через украинско-молдавские железнодорожные переходы выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Существенное увеличение экспорта зерна до 491,8 тыс. тонн компенсировало падение по отдельным категориям строительных материалов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

"За семь месяцев 2026 года через пограничные переходы с Молдовой передано 1 млн 511,5 тыс. т грузов. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году рост составляет 35%", - отметил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев.

Структура грузовых перевозок

Основной объем перевозок обеспечили следующие категории товаров:

зерновые – 491,8 тыс. тонн (первое место, рост на 194%);

минстройматериалы - 358,4 тыс. тонн (объем соответствует показателям 2025 года);

цемент - 146,7 тыс. тонн (сокращение на 53 тыс. тонн к прошлому году);

черные металлы - 129,3 тыс. тонн (рост на 14 тыс. тонн);

химические и минеральные удобрения – 100,6 тыс. тонн (рост на 99 тыс. тонн).

Напомним, в августе объем экспортных перевозок зерна по железной дороге сократился на 72% по сравнению с июлем. Основное падение потоков произошло в направлении портов Большой Одессы, в то время как перевалка через порт Измаил и западные границы выросла.