От доступных лекарств до повышения минималки и пенсий: в Киеве обсудили предложения прифронтовых общин

В Киеве обсудили комплекс предложений Ассоциации прифронтовых городов и общин по борьбе с бедностью и усилению социальной защиты. Речь идет о доступности лекарств, поддержке ВПЛ, пересмотре соцстандартов и налоговых ставок на социально значимые товары.

Как пишет Dilo, дискуссия состоялась 4 сентября во время круглого стола "Ответить на вызов бедности: новые инициативы к государственной политике социальной защиты" с участием народных депутатов, представителей медицинского и экспертного сообщества, Всемирного банка и общественных организаций.

По приведенным во время мероприятия данным Всемирного банка, уровень бедности в Украине в 2026 году составляет 41,6%.

Снижение НДС и пересмотр социальных стандартов

Среди представленных ассоциацией предложений – снижение НДС на базовые продукты до 5%, лекарственные средства и медицинские изделия – с 7% до 5%, а также временная ставка 7% на оборудование для автономного и резервного электропитания домохозяйств.

Эти инициативы ассоциация озвучивала и раньше. В ходе круглого стола их обсудили с депутатами и экспертами. Заместитель председателя бюджетного комитета Верховной Рады Леся Забуранная поддержала пересмотр НДС на социально важные продукты и лекарства, отметив, что проблема бедности касается не только ВПЛ. Народный депутат Олег Марусяк поддержал инициативу, но отметил, что "механизм должен быть прозрачным и защищенным от злоупотреблений".

Ассоциация также предлагает во время подготовки госбюджета на 2027 установить минимальную зарплату на уровне не менее 10 тыс. грн, а минимальную пенсию – не менее 6 тыс. грн и пересмотреть прожиточный минимум.

Чтобы найти ресурсы для этого, глава ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов предлагает "пересмотреть неэффективные программы..., чрезмерные административные расходы, расходы на содержание государственного аппарата, бороться с теневой экономикой и лучше администрировать доходы".

Что предлагают изменить в доступе к лечению

Отдельный блок касается расширения программы "Доступные лекарства" и компенсации пациентам стоимости препаратов из Национального перечня, если во время госпитализации больница ими не обеспечила. По предложенной модели, Национальная служба здоровья Украины должна компенсировать расходы пациенту, а соответствующую сумму удерживать по финансированию медучреждения.

Врач-инфекционист, профессор Ольга Голубовская обратила внимание на случаи, когда из-за низких доходов люди отказываются от необходимого лечения. Она также указала на недостатки программы "Доступные лекарства" и сопутствующие расходы пациентов.

"Если пакеты Национальной службы здоровья не соответствуют реальной смете лечения, то ни одно заведение не может обеспечить качество помощи", – отметила Голубовская.

ВПО и поддержка общин

В ходе дискуссии обсудили и политику по ВПЛ. По словам Терехова, только в Харькове сегодня проживает 222 тыс. переселенцев.

Народный депутат и соучредитель ОО "ВПО Украина" Сергей Козыр заявил о необходимости более системной государственной политики в отношении ВПЛ. По приведенным им данным, количество бездомных в Украине выросло на 46%, а 40% из них – переселенцы.

Руководитель программ по человеческому развитию в Восточной Европе Всемирного банка Нитин Умапати подчеркнул, что важно не только принятие решений на центральном уровне, но и их эффективная реализация общинами.

"Важно, чтобы община получила не только соответствующие средства, но и трансформировала эту помощь в доступ к качественным услугам для людей и развитию", – отметил он.

Участники также обсудили поддержку людей с инвалидностью, пожилых людей и семей, члены которых постоянно ухаживают за близкими.

Часть предложений готовят к законодательному оформлению

Народный депутат Михаил Ананченко сообщил, что совместно с Ассоциацией прифронтовых общин наработан законопроект об изменениях в Налоговый кодекс и другие законы о поддержке бизнеса и людей, работающих на прифронтовых территориях. После обсуждения с общинами документ планируется доработать и зарегистрировать в Верховной Раде.

По итогам круглого стола работу над предложениями продолжат вместе с депутатами, представителями правительства и экспертами. Часть инициатив по снижению НДС на социально значимые товары уже готовится к оформлению в виде законопроектов.

Ранее Терехов рассказал о вызовах и приоритетах прифронтовых общин на пути в ЕС. По его словам, восстановление экономики, энергетическая устойчивость, развитие инфраструктуры и создание условий для возвращения людей после войны, остаются среди ключевых задач.