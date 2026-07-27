Снижение НДС, поддержка ВПЛ и бизнеса: прифронтовые общины представили ключевые предложения к правительственной программе

Снижение НДС на социально значимые товары до 5%, новые механизмы поддержки внутренне перемещенных лиц, налоговые стимулы для бизнеса и отдельные подходы к финансированию безопасности прифронтовых территорий войдут в пакет законодательных и бюджетных инициатив, который Ассоциация прифронтовых городов и общин готовит для нового состава Кабинета министров и Верховной Рады.

Как пишет Delo.ua, об этом во время заседания правления ассоциации сообщил ее глава, городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, после обновления правительства организация активизировала подготовку консолидированных предложений от более чем 300 общин, которые должны стать основой государственной политики поддержки прифронтовых территорий.

Терехов отметил, что пакет предложений будет охватывать три основных направления: поддержку прифронтовых общин, новую государственную политику в отношении внутренне перемещенных лиц и формирование общей позиции общин при подготовке государственного бюджета на 2027 год и Бюджетной декларации на 2028-2029 годы.

Налоговые стимулы для бизнеса

Говоря о поддержке прифронтовых общин, глава ассоциации отметил необходимость создания экономических стимулов для предприятий, которые продолжают работать вблизи линии фронта.

По его мнению, одним из решений может стать введение пониженной ставки налога на прибыль для предприятий, работающих на территориях активных и возможных боевых действий, при условии уплаты не менее 90% местных налогов в бюджет общества.

Также он предложил расширить доступ бизнеса к государственным гарантиям по кредитам, увеличив предельный годовой доход предприятий-участников программы с 50 млн до 100 млн грн.

Отдельно Терехов сообщил, что народные депутаты уже подготовили законопроект о государственной поддержке работников, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых общин. Документ предусматривает дополнительные социальные гарантии, финансовую поддержку и страхование.

Новая политика по ВПЛ

Отдельный блок предложений относится к внутренне перемещенным лицам. По мнению Терехова, государственная политика должна быть направлена не только на администрирование статуса переселенца, но, прежде всего, на интеграцию людей в новые общины.

"Люди не должны годами жить между "уже не дома" и "еще не дома". Государственная политика в отношении внутренне перемещенных лиц должна быть направлена не на администрирование статуса переселенца, а на скорейшее возвращение человека к полноценной жизни", – подчеркнул он.

Среди предложенных мероприятий – создание единой системы сопровождения ВПЛ, повышение помощи переселенцам до 4,5 тыс. грн в течение первых шести месяцев после перемещения независимо от дохода семьи, а также отдельный механизм поступления в высшие образования в прифронтовых городах для молодежи, которая не смогла составить НМТ.

Ключевым элементом поддержки Терехов назвал обеспечение жильем. По его словам, государство должно развивать механизмы долгосрочной аренды, социального жилья, доступной ипотеки и компенсации за жилье, утраченное на временно оккупированных территориях.

НДС, пенсии и финансирование безопасности

Отдельный блок инициатив касается бюджетной политики. Терехов заявил, что борьба с бедностью должна стать одним из главных государственных приоритетов наряду с финансированием Сил обороны.

В частности, он предложил снизить ставку НДС до 5% на социально значимые товары – продукты питания, лекарственные средства и детские товары – по аналогии с практикой отдельных европейских стран. Также он выступил за повышение минимальной заработной платы до 10 тыс. грн и минимальной пенсии до 6 тыс. грн с 1 января 2027 года.

Кроме того, Терехов предложил изменить подходы к финансированию нужд безопасности общин.

"Безопасная ситуация должна стать одним из главных критериев распределения средств. Для общин на территориях активных боевых действий необходимо отменить требование софинансирования проектов, а для территорий возможных боевых действий – снизить его до 5%", – отметил он.

По его словам, ассоциация также предлагает ввести ежегодные планы безопасности для областей и общин и предусмотреть отдельную государственную субвенцию на строительство укрытий, фортификаций, резервных источников энергопитания и систем оповещения.

В завершение заседания Терехов призвал членов правления предоставить свои предложения в общий пакет инициатив. Он сообщил, что после завершения подготовки документ будет лично представлять в Кабмине, Раде и профильных парламентских комитетах.

Ранее Терехов рассказал о вызовах и приоритетах прифронтовых общин по пути в ЕС. По его словам, восстановление экономики, энергетическая устойчивость, развитие инфраструктуры и создание условий для возвращения людей после войны, остаются среди ключевых задач.