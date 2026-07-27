Зниження ПДВ, підтримка ВПО та бізнесу: прифронтові громади представили ключові пропозиції до урядової програми

Зниження ПДВ на соціально значущі товари до 5%, нові механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, податкові стимули для бізнесу та окремі підходи до фінансування безпеки прифронтових територій увійдуть до пакета законодавчих і бюджетних ініціатив, який Асоціація прифронтових міст та громад готує для нового складу Кабінету міністрів і Верховної Ради.

Як пише Delo.ua, про це під час засідання правління асоціації повідомив її голова, міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, після оновлення уряду організація активізувала підготовку консолідованих пропозицій від понад 300 громад, які мають стати основою державної політики підтримки прифронтових територій.

Терехов зазначив, що пакет пропозицій охоплюватиме три основні напрями: підтримку прифронтових громад, нову державну політику щодо внутрішньо переміщених осіб та формування спільної позиції громад під час підготовки державного бюджету на 2027 рік і Бюджетної декларації на 2028–2029 роки.

Податкові стимули для бізнесу

Говорячи про підтримку прифронтових громад, голова асоціації наголосив на необхідності створення економічних стимулів для підприємств, які продовжують працювати поблизу лінії фронту.

На його думку, одним із рішень може стати запровадження зниженої ставки податку на прибуток для підприємств, що працюють на територіях активних і можливих бойових дій, за умови сплати не менше 90% місцевих податків до бюджету громади.

Також він запропонував розширити доступ бізнесу до державних гарантій за кредитами, збільшивши граничний річний дохід підприємств-учасників програми з 50 млн до 100 млн грн.

Окремо Терехов повідомив, що народні депутати вже підготували законопроєкт про державну підтримку працівників, які забезпечують життєдіяльність прифронтових громад. Документ передбачає додаткові соціальні гарантії, фінансову підтримку та страхування.

Нова політика щодо ВПО

Окремий блок пропозицій стосується внутрішньо переміщених осіб. На думку Терехова, державна політика має бути спрямована не лише на адміністрування статусу переселенця, а насамперед на інтеграцію людей у нові громади.

"Люди не повинні роками жити між "вже не вдома" і "ще не вдома". Державна політика щодо внутрішньо переміщених осіб має бути спрямована не на адміністрування статусу переселенця, а на якнайшвидше повернення людини до повноцінного життя", – наголосив він.

Серед запропонованих заходів – створення єдиної системи супроводу ВПО, підвищення допомоги переселенцям до 4,5 тис. грн протягом перших шести місяців після переміщення незалежно від доходу родини, а також окремий механізм вступу до закладів вищої освіти у прифронтових містах для молоді, яка не змогла скласти НМТ.

Ключовим елементом підтримки Терехов назвав забезпечення житлом. За його словами, держава має розвивати механізми довгострокової оренди, соціального житла, доступної іпотеки та компенсації за житло, втрачене на тимчасово окупованих територіях.

ПДВ, пенсії та фінансування безпеки

Окремий блок ініціатив стосується бюджетної політики. Терехов заявив, що боротьба з бідністю має стати одним із головних державних пріоритетів поряд із фінансуванням Сил оборони.

Зокрема, він запропонував знизити ставку ПДВ до 5% на соціально значущі товари – продукти харчування, лікарські засоби та дитячі товари – за аналогією з практикою окремих європейських країн. Також він виступив за підвищення мінімальної заробітної плати до 10 тис. грн і мінімальної пенсії до 6 тис. грн із 1 січня 2027 року.

Крім того, Терехов запропонував змінити підходи до фінансування безпекових потреб громад.

"Безпекова ситуація повинна стати одним з головних критеріїв розподілу коштів. Для громад на територіях активних бойових дій необхідно скасувати вимогу співфінансування проєктів, а для територій можливих бойових дій – зменшити його до 5%", – зазначив він.

За його словами,асоціація також пропонує запровадити щорічні безпекові плани для областей і громад та передбачити окрему державну субвенцію на будівництво укриттів, фортифікацій, резервних джерел енергоживлення й систем оповіщення.

На завершення засідання Терехов закликав членів правління надати свої пропозиції до спільного пакета ініціатив. Він повідомив, що після завершення підготовки документ особисто представлятиме у Кабміні, Раді та профільних парламентських комітетах.

Раніше Терехов розповів про виклики та пріоритети прифронтових громад на шляху до ЄС. За його словами, відновлення економіки, енергетична стійкість, розвиток інфраструктури та створення умов для повернення людей після війни залишаються серед ключових завдань.