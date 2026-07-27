Майже 80 млрд грн взаємних боргів: що відбувається на ринку електроенергії

Заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК “Укренерго” станом на 10 липня 2026 року досягла 46,5 млрд грн. Водночас борг самого оператора системи передачі перед учасниками ринку становить понад 32 млрд грн, що свідчить про подальше накопичення взаємних розрахунків в енергетичному секторі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Expro.

Мільярдні борги в енергетиці

Основну частину заборгованості, як і раніше, формують сторони, відповідальні за баланс (СВБ). Їхній борг перед оператором системи передачі становив 46,41 млрд грн.

Водночас "Укренерго" також має значні фінансові зобов’язання перед учасниками балансуючого ринку. Станом на 10 липня заборгованість компанії досягла 32,09 млрд грн. Із цієї суми 26,09 млрд грн припадає на постачальників послуг балансування, ще 6 млрд грн - на сторони, відповідальні за баланс.

За даними ExPro, від початку 2026 року борг "Укренерго" перед постачальниками послуг балансування зріс більш ніж на 7 млрд грн. Водночас заборгованість сторін, відповідальних за баланс, із початку 2025 року збільшилася більш ніж на 4,2 млрд грн.

Загалом із початку 2026 року взаємна заборгованість на балансуючому ринку продовжила зростати. Борг учасників ринку перед "Укренерго" збільшився на 4,25 млрд грн, або 10,1%, до 46,5 млрд грн. Водночас заборгованість оператора системи передачі перед учасниками ринку зросла ще швидшими темпами - на 8,63 млрд грн, або 36,8%, сягнувши 32,09 млрд грн.

Нагадаємо, АТ "НАЕК "Енергоатом" заявило, що не ухвалювало рішень про укрупнення лотів під час біржових аукціонів із продажу електроенергії. У компанії пояснюють, що об’єднання лотів може здійснювати покупець у межах власної зустрічної пропозиції.