Сонячна енергетика вперше забезпечила чверть усієї електроенергії в ЄС: основні показники

У червні 2026 року сонячні електростанції вперше забезпечили 25% загального виробництва електроенергії в Європейському Союзі. За місяць обсяг виробленої СЕС електрики сягнув рекордних 52 ТВт·год.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Попередній максимум було зафіксовано в травні 2026 року — 47 ТВт·год (23% від загального обсягу).

Структура виробництва електроенергії в ЄС

За підсумками червня частки джерел у загальному виробітку електроенергії розподілилися так:

сонячна енергетика — 25%;

атомна енергетика — 21%;

газова генерація — 15%;

вітрова енергетика — 14%;

гідроенергетика — 12%;

вугільна генерація — 8%.

"Лише за кілька років сонячна енергетика пройшла шлях від незначного гравця до одного з ключових елементів європейської енергосистеми", — Кріс Рослоу, старший аналітик Ember.

Для порівняння, у червні 2021 року сонячні електростанції ЄС виробили 21 ТВт·год, що становило 10% від загального обсягу.

Показники окремих країн

З початку 2026 року нові місячні рекорди частки сонячної генерації встановили 18 країн ЄС. У червні найбільші показники зафіксували в таких країнах:

Німеччина — 36%;

Іспанія — 34%;

Польща — 24%.

Зростання частки сонячної енергетики в Польщі відбулося завдяки розширенню потужностей: якщо у 2020 році показник фотоелектричних станцій країни становив близько 2 ГВт, то у 2025 році він сягнув 23 ГВт.

Ситуація в Україні

Україна теж нарощує потужності відновлюваної енергетики. Загальна потужність СЕС в країні сягає 7,3 ГВт, з яких 5,4 ГВт припадає на виробників і 2,25 ГВт — на активних споживачів. Найбільше сонячних потужностей розгорнуто у Дніпропетровській (947 МВт), Миколаївській (782 МВт) та Одеській (515 МВт) областях.

Крім того за перше півріччя 2026 року в Україні введено в експлуатацію 414,8 МВт вітрових електростанцій (70 установок). Загальна потужність ВЕС вже становить 1,12 ГВт.

В регіонах також встановлено близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації, з яких 388,8 МВт ввели в експлуатацію з березня 2026 року.