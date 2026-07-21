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Солнечная энергетика впервые обеспечила четверть всей электроэнергии в ЕС: основные показатели
В июне 2026 года солнечные электростанции впервые обеспечили 25% общего производства электроэнергии в Европейском Союзе. За месяц объем производимого СЭС электричества достиг рекордных 52 ТВтч.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.
Предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2026 года - 47 ТВтч (23% от общего объема).
Структура производства электроэнергии в ЕС
По итогам июня доли источников в общей выработке электроэнергии распределились следующим образом:
- солнечная энергетика – 25%;
- атомная энергетика – 21%;
- газовая генерация - 15%;
- ветровая энергетика – 14%;
- гидроэнергетика - 12%;
- угольная генерация – 8%.
"Лишь через несколько лет солнечная энергетика прошла путь от незначительного игрока до одного из ключевых элементов европейской энергосистемы", - Крис Рослоу, старший аналитик Ember .
Для сравнения, в июне 2021 года солнечные электростанции ЕС произвели 21 ТВтч, что составило 10% от общего объема.
Показатели отдельных стран
С начала 2026 года новые месячные рекорды доли солнечного поколения установили 18 стран ЕС. В июне самые большие показатели зафиксировали в таких странах:
- Германия – 36%;
- Испания - 34%;
- Польша – 24%.
Рост доли солнечной энергетики в Польше произошел благодаря расширению мощностей: если в 2020 году показатель фотоэлектрических станций страны составлял около 2 ГВт, то в 2025 году он достиг 23 ГВт.
Ситуация в Украине
Украина тоже наращивает мощности возобновляемой энергетики. Общая мощность СЭС в стране достигает 7,3 ГВт, из которых 5,4 ГВт приходится на производителей и 2,25 ГВт – на активных потребителей. Больше всего солнечных мощностей развернуто в Днепропетровской ( 947 МВт) , Николаевской (782 МВт) и Одесской (515 МВт) областях.
Кроме того первое полугодие 2026 г. в Украине введено в эксплуатацию 414,8 МВт ветровых электростанций (70 установок). Общая мощность ВЭС составляет 1,12 ГВт.
В регионах также установлено около 1,8 ГВт распределенного газового поколения, из которых 388,8 МВт ввели в эксплуатацию с марта 2026 года.