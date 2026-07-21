Солнечная энергетика впервые обеспечила четверть всей электроэнергии в ЕС: основные показатели

В июне 2026 года солнечные электростанции впервые обеспечили 25% общего производства электроэнергии в Европейском Союзе. За месяц объем производимого СЭС электричества достиг рекордных 52 ТВтч.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2026 года - 47 ТВтч (23% от общего объема).

Структура производства электроэнергии в ЕС

По итогам июня доли источников в общей выработке электроэнергии распределились следующим образом:

солнечная энергетика – 25%;

атомная энергетика – 21%;

газовая генерация - 15%;

ветровая энергетика – 14%;

гидроэнергетика - 12%;

угольная генерация – 8%.

"Лишь через несколько лет солнечная энергетика прошла путь от незначительного игрока до одного из ключевых элементов европейской энергосистемы", - Крис Рослоу, старший аналитик Ember .

Для сравнения, в июне 2021 года солнечные электростанции ЕС произвели 21 ТВтч, что составило 10% от общего объема.

Показатели отдельных стран

С начала 2026 года новые месячные рекорды доли солнечного поколения установили 18 стран ЕС. В июне самые большие показатели зафиксировали в таких странах:

Германия – 36%;

Испания - 34%;

Польша – 24%.

Рост доли солнечной энергетики в Польше произошел благодаря расширению мощностей: если в 2020 году показатель фотоэлектрических станций страны составлял около 2 ГВт, то в 2025 году он достиг 23 ГВт.

Ситуация в Украине

Украина тоже наращивает мощности возобновляемой энергетики. Общая мощность СЭС в стране достигает 7,3 ГВт, из которых 5,4 ГВт приходится на производителей и 2,25 ГВт – на активных потребителей. Больше всего солнечных мощностей развернуто в Днепропетровской ( 947 МВт) , Николаевской (782 МВт) и Одесской (515 МВт) областях.

Кроме того первое полугодие 2026 г. в Украине введено в эксплуатацию 414,8 МВт ветровых электростанций (70 установок). Общая мощность ВЭС составляет 1,12 ГВт.

В регионах также установлено около 1,8 ГВт распределенного газового поколения, из которых 388,8 МВт ввели в эксплуатацию с марта 2026 года.