Каждый третий с работой: где в Украине проще всего трудоустроиться переселенцам

Государственная служба занятости за первые семь месяцев 2026 года предоставила услуги почти 65,6 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). При этом каждый третий перемещенный человек при содействии ведомства успешно нашел работу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Служба занятости в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Лидеры по трудоустройству

Наиболее активно с переселенцами работали региональные центры занятости в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Отдельно отмечается работа Донецкого областного центра занятости, который продолжает дистанционно обслуживать, обучать и трудоустраивать переехавших с востока страны клиентов.

Наибольшее количество вакансий для переселенцев закрыли на Днепропетровщине - почти 3,7 тысяч, что составляет 15% от общего показателя по стране.

Обучение, общественные и общественно полезные работы

Более 5 тысяч внутренне перемещенных лиц прошли профессиональное обучение. Наивысшую активность в этом направлении проявили клиенты Донецкого центра занятости, где обучающие программы охватили 828 человек.

Кроме того, около 1,5 тысяч ВПЛ присоединились к общественным работам, среди которых самыми активными были жители Харьковщины.

Значительно больший спрос имел формат общественно полезных работ, к которому присоединились почти 12,4 тысячи переселенцев. Лидером по этому показателю также стала Харьковская область, где выдано более 2 тысяч соответствующих направлений.

Профориентационная поддержка ВПЛ

Важным направлением работы остается помощь в выборе новой профессии или адаптации на рынке труда. В общей сложности профориентационные услуги от специалистов Службы занятости получили 42 тысячи переселенцев.

Наибольшее количество таких услуг предоставлено в Днепропетровской области, где профориентацию прошли 5,2 тысяч человек.

Напомним, ранее правительство приняло постановление, изменяющее правила предоставления компенсаций за размещение внутренне перемещенных лиц. Главное изменение касается заведений, приютивших переселенцев, оставшихся без документов.